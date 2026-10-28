https://1prime.ru/20261028/mali-874703064.html

Мали благодарна России за сотрудничество в сфере энергетики

Мали благодарна России за сотрудничество в сфере энергетики - 28.10.2026, ПРАЙМ

Мали благодарна России за сотрудничество в сфере энергетики

Мали благодарна России за высокое качество сотрудничества в сфере энергетики, которое предполагает достижение взаимной выгоды без дисбаланса в отношениях,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:38+0300

2026-10-28T14:38+0300

2026-10-28T14:38+0300

россия

мали

африка

москва

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Мали благодарна России за высокое качество сотрудничества в сфере энергетики, которое предполагает достижение взаимной выгоды без дисбаланса в отношениях, заявил в среду министр экономики и финансов республики Алуссени Сану на форуме Россия-Африка. "В первую очередь, мы хотели бы поблагодарить Российскую Федерацию за качество сотрудничества, которое связывает Мали и Россию… Я считаю, что одним из самых важных элементов является то, что сегодня мы не наблюдаем дисбаланса в контрактах, с которым Африка всегда сталкивалась. Потому что речь идет не только о подписании соглашений о партнерстве, но и о духе взаимовыгоды", - сказал он на сессии "Энергетический диалог Россия-Африка: российские технологические решения для континента". Министр напомнил, что раньше Африка состояла в таких партнерских отношениях, при которых, несмотря на обилие энергоресурсов, она все равно не обладала мощностями по производству самой энергии на месте, что позволило бы экономикам на континенте развиваться. Сейчас же решение проблем, связанных с передачей технологий, квалификацией сотрудников и обучением специалистов, предусматривается в подписываемых с Россией контрактах, заявил Сану. Каждое соглашение с РФ в какой-либо области автоматически включает в себя обучение инженеров и других кадров, в том числе на местах, рассказал он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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