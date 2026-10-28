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ОПК справляется с исполнением гособоронзаказа, заявил Мантуров - 28.10.2026, ПРАЙМ
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ОПК справляется с исполнением гособоронзаказа, заявил Мантуров
ОПК справляется с исполнением гособоронзаказа, заявил Мантуров - 28.10.2026, ПРАЙМ
ОПК справляется с исполнением гособоронзаказа, заявил Мантуров
Российские предприятия ОПК справляются с исполнением гособоронзаказа, продолжают обеспечивать возросшие потребности Вооруженных сил России, сообщил первый... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:43+0300
2026-10-28T12:43+0300
промышленность
денис мантуров
совет федерации
россия
армия
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Российские предприятия ОПК справляются с исполнением гособоронзаказа, продолжают обеспечивать возросшие потребности Вооруженных сил России, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Говоря о промышленности, конечно, не могу не отметить работу наших оборонных заводов. Предприятия ОПК справляются с исполнением гособоронзаказа и продолжают обеспечивать возросшие потребности Вооружённых сил", - сказал Мантуров на выступлении в Совете Федерации. Он назвал безусловным приоритетом поставки вооружений и военной техники для нужд спецоперации и постоянное совершенствование изделий. Первый вице-премьер отметил, что за счет технологического перевооружения предприятий, внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта удается наращивать объемы и улучшать характеристики. "Параллельно с Минобороны донастраиваем ценообразование по ГОЗу, балансируя интересы заказчика, бюджета и исполнителей. Исходим из того, что значительные ресурсы, направляемые на оборону, должны давать долгосрочный эффект в виде современных мощностей и новых компетенций", - добавил Мантуров.
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промышленность, денис мантуров, совет федерации, россия, армия
Промышленность, Денис Мантуров, Совет Федерации, РОССИЯ, армия
12:43 28.10.2026
 
ОПК справляется с исполнением гособоронзаказа, заявил Мантуров

Мантуров: российские предприятия ОПК справляются с исполнением гособоронзаказа

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Российские предприятия ОПК справляются с исполнением гособоронзаказа, продолжают обеспечивать возросшие потребности Вооруженных сил России, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Говоря о промышленности, конечно, не могу не отметить работу наших оборонных заводов. Предприятия ОПК справляются с исполнением гособоронзаказа и продолжают обеспечивать возросшие потребности Вооружённых сил", - сказал Мантуров на выступлении в Совете Федерации.
Он назвал безусловным приоритетом поставки вооружений и военной техники для нужд спецоперации и постоянное совершенствование изделий.
Первый вице-премьер отметил, что за счет технологического перевооружения предприятий, внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта удается наращивать объемы и улучшать характеристики.
"Параллельно с Минобороны донастраиваем ценообразование по ГОЗу, балансируя интересы заказчика, бюджета и исполнителей. Исходим из того, что значительные ресурсы, направляемые на оборону, должны давать долгосрочный эффект в виде современных мощностей и новых компетенций", - добавил Мантуров.
 
ПромышленностьДенис МантуровСовет ФедерацииРОССИЯармия
 
 
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