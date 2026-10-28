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Мантуров рассказал о росте обрабатывающего производства в России - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал о росте обрабатывающего производства в России
Мантуров рассказал о росте обрабатывающего производства в России - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о росте обрабатывающего производства в России
Объем обрабатывающего производства в России с 2022 года вырос на 20%, в текущем году динамика замедлилась, но остается положительной, заявил первый вице-премьер | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:36+0300
2026-10-28T12:36+0300
промышленность
россия
денис мантуров
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874694165.jpg?1793180162
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Объем обрабатывающего производства в России с 2022 года вырос на 20%, в текущем году динамика замедлилась, но остается положительной, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Совете Федерации. "Невзирая на все сложности, с 2022 года объемы обрабатывающего производства увеличились более чем на 20%. На фоне охлаждения экономики в текущем году динамика замедлилась, но остается положительной", - сказал он в ходе выступления в рамках "Правительственного часа". Он уточнил, что в первую очередь рост обрабатывающей промышленности обеспечивают отрасли, задействованные для обеспечения обороноспособности страны. Тем временем, направления, зависимые от инвестиционного спроса, по его словам, пока проседают. При этом Мантуров отметил появление признаков восстановления гражданских производств, ориентированных на потребительскую активность. Среди таких отраслей он назвал автомобильную промышленность, производство мебели и отдельных сегментов бытовой электроники.
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промышленность, россия, денис мантуров, совет федерации
Промышленность, РОССИЯ, Денис Мантуров, Совет Федерации
12:36 28.10.2026
 
Мантуров рассказал о росте обрабатывающего производства в России

Мантуров: объем обрабатывающего производства в России с 2022 года вырос на 20%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Объем обрабатывающего производства в России с 2022 года вырос на 20%, в текущем году динамика замедлилась, но остается положительной, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Совете Федерации.
"Невзирая на все сложности, с 2022 года объемы обрабатывающего производства увеличились более чем на 20%. На фоне охлаждения экономики в текущем году динамика замедлилась, но остается положительной", - сказал он в ходе выступления в рамках "Правительственного часа".
Он уточнил, что в первую очередь рост обрабатывающей промышленности обеспечивают отрасли, задействованные для обеспечения обороноспособности страны. Тем временем, направления, зависимые от инвестиционного спроса, по его словам, пока проседают.
При этом Мантуров отметил появление признаков восстановления гражданских производств, ориентированных на потребительскую активность.
Среди таких отраслей он назвал автомобильную промышленность, производство мебели и отдельных сегментов бытовой электроники.
 
ПромышленностьРОССИЯДенис МантуровСовет Федерации
 
 
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