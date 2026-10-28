https://1prime.ru/20261028/manturov-874694165.html

Мантуров рассказал о росте обрабатывающего производства в России

Мантуров рассказал о росте обрабатывающего производства в России - 28.10.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о росте обрабатывающего производства в России

Объем обрабатывающего производства в России с 2022 года вырос на 20%, в текущем году динамика замедлилась, но остается положительной, заявил первый вице-премьер | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:36+0300

2026-10-28T12:36+0300

2026-10-28T12:36+0300

промышленность

россия

денис мантуров

совет федерации

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874694165.jpg?1793180162

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Объем обрабатывающего производства в России с 2022 года вырос на 20%, в текущем году динамика замедлилась, но остается положительной, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Совете Федерации. "Невзирая на все сложности, с 2022 года объемы обрабатывающего производства увеличились более чем на 20%. На фоне охлаждения экономики в текущем году динамика замедлилась, но остается положительной", - сказал он в ходе выступления в рамках "Правительственного часа". Он уточнил, что в первую очередь рост обрабатывающей промышленности обеспечивают отрасли, задействованные для обеспечения обороноспособности страны. Тем временем, направления, зависимые от инвестиционного спроса, по его словам, пока проседают. При этом Мантуров отметил появление признаков восстановления гражданских производств, ориентированных на потребительскую активность. Среди таких отраслей он назвал автомобильную промышленность, производство мебели и отдельных сегментов бытовой электроники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, денис мантуров, совет федерации