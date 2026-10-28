https://1prime.ru/20261028/manturov-874694323.html

В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак

В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак - 28.10.2026, ПРАЙМ

В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак

Перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима определен в России, сообщил первый вице-премьер РФ... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:45+0300

2026-10-28T12:45+0300

2026-10-28T12:45+0300

россия

денис мантуров

совет федерации

минобороны рф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874694323.jpg?1793180701

МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима определен в России, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "По всем этим направлениям определен перечень стратегических и критически важных объектов, сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов", - сказал Мантуров в Совете Федерации. Он отметил совместную работу Минобороны РФ и промышленности по наращиванию возможностей противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул, что в условиях террористических атак киевского режима эта тема особенно актуальна. Чтобы удары противника не подрывали устойчивость критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, на площадке правительства еженедельно выявляют риски и определяют приоритетные оперативные и среднесрочные задачи, добавил он. В центре внимания - социальная, транспортная и энергетическая сфера, торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, денис мантуров, совет федерации, минобороны рф