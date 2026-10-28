https://1prime.ru/20261028/manturov-874694323.html
В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак
В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак - 28.10.2026, ПРАЙМ
В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак
Перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима определен в России, сообщил первый вице-премьер РФ... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:45+0300
2026-10-28T12:45+0300
2026-10-28T12:45+0300
россия
денис мантуров
совет федерации
минобороны рф
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима определен в России, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "По всем этим направлениям определен перечень стратегических и критически важных объектов, сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов", - сказал Мантуров в Совете Федерации. Он отметил совместную работу Минобороны РФ и промышленности по наращиванию возможностей противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул, что в условиях террористических атак киевского режима эта тема особенно актуальна. Чтобы удары противника не подрывали устойчивость критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, на площадке правительства еженедельно выявляют риски и определяют приоритетные оперативные и среднесрочные задачи, добавил он. В центре внимания - социальная, транспортная и энергетическая сфера, торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности.
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россия, денис мантуров, совет федерации, минобороны рф
РОССИЯ, Денис Мантуров, Совет Федерации, Минобороны РФ
В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак
Мантуров: определен перечень стратегических объектов для защиты от террористических атак
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима определен в России, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"По всем этим направлениям определен перечень стратегических и критически важных объектов, сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов", - сказал Мантуров в Совете Федерации.
Он отметил совместную работу Минобороны РФ и промышленности по наращиванию возможностей противовоздушной обороны. Мантуров подчеркнул, что в условиях террористических атак киевского режима эта тема особенно актуальна.
Чтобы удары противника не подрывали устойчивость критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, на площадке правительства еженедельно выявляют риски и определяют приоритетные оперативные и среднесрочные задачи, добавил он. В центре внимания - социальная, транспортная и энергетическая сфера, торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности.