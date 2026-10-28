https://1prime.ru/20261028/manturov-874694604.html
Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов
Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов
Отечественные верфи в текущем году должны построить свыше 50 гражданских судов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Совете Федерации. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:39+0300
2026-10-28T12:39+0300
2026-10-28T12:42+0300
бизнес
россия
денис мантуров
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874694604.jpg?1793180577
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Отечественные верфи в текущем году должны построить свыше 50 гражданских судов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Совете Федерации. "В судостроении продолжаем освоение выпуска около 100 единиц комплектующего оборудования и подготовку типовых проектов для увеличения серийности. В числе отраслевых приоритетов дальнейшее обновление гражданского флота, включая пассажирские, грузовые и крупнотоннажные суда. Всего в текущем году наши верфи должны построить более 50 судов", - сообщил Мантуров в рамках "Правительственного часа". Он отметил, что среди уже реализованных знаковых проектов сдача двух арктических танкеров-газовозов и танкера – продуктовоза.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, денис мантуров, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Совет Федерации
Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов
Мантуров: российские верфи в 2026 году должны построить более 50 гражданских судов
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Отечественные верфи в текущем году должны построить свыше 50 гражданских судов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Совете Федерации.
"В судостроении продолжаем освоение выпуска около 100 единиц комплектующего оборудования и подготовку типовых проектов для увеличения серийности. В числе отраслевых приоритетов дальнейшее обновление гражданского флота, включая пассажирские, грузовые и крупнотоннажные суда. Всего в текущем году наши верфи должны построить более 50 судов", - сообщил Мантуров в рамках "Правительственного часа".
Он отметил, что среди уже реализованных знаковых проектов сдача двух арктических танкеров-газовозов и танкера – продуктовоза.