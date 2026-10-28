https://1prime.ru/20261028/manturov-874694604.html

Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов

Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов - 28.10.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов

Отечественные верфи в текущем году должны построить свыше 50 гражданских судов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Совете Федерации. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:39+0300

2026-10-28T12:39+0300

2026-10-28T12:42+0300

бизнес

россия

денис мантуров

совет федерации

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Отечественные верфи в текущем году должны построить свыше 50 гражданских судов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Совете Федерации. "В судостроении продолжаем освоение выпуска около 100 единиц комплектующего оборудования и подготовку типовых проектов для увеличения серийности. В числе отраслевых приоритетов дальнейшее обновление гражданского флота, включая пассажирские, грузовые и крупнотоннажные суда. Всего в текущем году наши верфи должны построить более 50 судов", - сообщил Мантуров в рамках "Правительственного часа". Он отметил, что среди уже реализованных знаковых проектов сдача двух арктических танкеров-газовозов и танкера – продуктовоза.

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бизнес, россия, денис мантуров, совет федерации