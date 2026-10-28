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Средняя зарплата в российской промышленности выросла на 11% за год
Средняя зарплата в российской промышленности выросла на 11% за год - 28.10.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в российской промышленности выросла на 11% за год
Средний уровень зарплат работников промышленных предприятий России за год вырос на 11%, до 109 тысяч рублей, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:45+0300
2026-10-28T12:45+0300
2026-10-28T12:50+0300
промышленность
россия
денис мантуров
совет федерации
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средний уровень зарплат работников промышленных предприятий России за год вырос на 11%, до 109 тысяч рублей, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Особенно важно, что в условиях роста фискальной и долговой нагрузки, предприятия сохраняют трудовые коллективы и находят возможности повышать зарплаты. За год их средний уровень увеличился на 11%, достигнув 109 тысяч рублей", - сказал он, выступая в Совете Федерации в рамках "Правительственного часа". Мантуров отметил, что это позволяет компаниям поддерживать устойчивость деятельности и вносить свой вклад в укрепление технологического суверенитета.
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промышленность, россия, денис мантуров, совет федерации
Промышленность, РОССИЯ, Денис Мантуров, Совет Федерации
Средняя зарплата в российской промышленности выросла на 11% за год
Мантуров: средний уровень зарплат работников промышленных предприятий за год вырос на 11%
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средний уровень зарплат работников промышленных предприятий России за год вырос на 11%, до 109 тысяч рублей, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Особенно важно, что в условиях роста фискальной и долговой нагрузки, предприятия сохраняют трудовые коллективы и находят возможности повышать зарплаты. За год их средний уровень увеличился на 11%, достигнув 109 тысяч рублей", - сказал он, выступая в Совете Федерации в рамках "Правительственного часа".
Мантуров отметил, что это позволяет компаниям поддерживать устойчивость деятельности и вносить свой вклад в укрепление технологического суверенитета.