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Средняя зарплата в российской промышленности выросла на 11% за год

Средняя зарплата в российской промышленности выросла на 11% за год - 28.10.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата в российской промышленности выросла на 11% за год

Средний уровень зарплат работников промышленных предприятий России за год вырос на 11%, до 109 тысяч рублей, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:45+0300

2026-10-28T12:45+0300

2026-10-28T12:50+0300

промышленность

россия

денис мантуров

совет федерации

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средний уровень зарплат работников промышленных предприятий России за год вырос на 11%, до 109 тысяч рублей, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Особенно важно, что в условиях роста фискальной и долговой нагрузки, предприятия сохраняют трудовые коллективы и находят возможности повышать зарплаты. За год их средний уровень увеличился на 11%, достигнув 109 тысяч рублей", - сказал он, выступая в Совете Федерации в рамках "Правительственного часа". Мантуров отметил, что это позволяет компаниям поддерживать устойчивость деятельности и вносить свой вклад в укрепление технологического суверенитета.

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промышленность, россия, денис мантуров, совет федерации