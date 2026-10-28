https://1prime.ru/20261028/manturov-874699180.html

Программа льготного автокредитования будет возобновлена с 1 декабря

Программа льготного автокредитования будет возобновлена с 1 декабря - 28.10.2026, ПРАЙМ

Программа льготного автокредитования будет возобновлена с 1 декабря

Программа льготного автокредитования в России будет возобновлена с 1 декабря 2026 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе правительственного... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:36+0300

2026-10-28T13:36+0300

2026-10-28T13:36+0300

бизнес

россия

дальний восток

денис мантуров

совет федерации

минпромторг

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Программа льготного автокредитования в России будет возобновлена с 1 декабря 2026 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации. Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в текущем году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим, в текущем году действие данных инструментов было остановлено, уточняли в министерстве. "Мы нашли решение, а точнее министерство промышленности и торговли и министерство финансов, внести в правительство предложение. Мы это поддержали, и с 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года", - сказал он. "Думаю, что это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для наших автопроизводителей, и для категории граждан, кто имеет возможность воспользоваться этой программой", - добавил Мантуров. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми - для них предусмотрена скидка 10%. На автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, действует скидка 40%.

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бизнес, россия, дальний восток, денис мантуров, совет федерации, минпромторг