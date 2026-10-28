Программа льготного автокредитования будет возобновлена с 1 декабря
Мантуров: льготное автокредитование в России возобновится с 1 декабря 2026 года
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Программа льготного автокредитования в России будет возобновлена с 1 декабря 2026 года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в текущем году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим, в текущем году действие данных инструментов было остановлено, уточняли в министерстве.
"Мы нашли решение, а точнее министерство промышленности и торговли и министерство финансов, внести в правительство предложение. Мы это поддержали, и с 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года", - сказал он.
"Думаю, что это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для наших автопроизводителей, и для категории граждан, кто имеет возможность воспользоваться этой программой", - добавил Мантуров.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми - для них предусмотрена скидка 10%. На автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, действует скидка 40%.