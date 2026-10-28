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Мантуров рассказал о росте числа спутников российской группировки
Мантуров рассказал о росте числа спутников российской группировки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о росте числа спутников российской группировки
Рост количества спутников российской группировки будет существенно выше в следующем году, сообщил в среду первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:52+0300
2026-10-28T13:52+0300
2026-10-28T13:52+0300
россия
денис мантуров
совет федерации
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Рост количества спутников российской группировки будет существенно выше в следующем году, сообщил в среду первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы стали прирастать кратно каждый год. Со следующего года это будет еще существенно выше", - сказал Мантуров в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации.
Он уточнил, что в конце 2025 года общий объем российской группировки составлял 336 спутников, а сегодня вырос уже до 400 аппаратов. Кроме того, по словам первого вице-премьера, до конца 2026 года планируется "определенное количество пусков".
Мантуров обратил внимание, что основной акцент будет сделан на том, чтобы государственные и частные структуры активнее использовали данные дистанционного зондирования Земли.
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россия, денис мантуров, совет федерации
РОССИЯ, Денис Мантуров, Совет Федерации
Мантуров рассказал о росте числа спутников российской группировки
Мантуров: рост количества спутников российской группировки будет существенно выше
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Рост количества спутников российской группировки будет существенно выше в следующем году, сообщил в среду первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы стали прирастать кратно каждый год. Со следующего года это будет еще существенно выше", - сказал Мантуров в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации.
Он уточнил, что в конце 2025 года общий объем российской группировки составлял 336 спутников, а сегодня вырос уже до 400 аппаратов. Кроме того, по словам первого вице-премьера, до конца 2026 года планируется "определенное количество пусков".
Мантуров обратил внимание, что основной акцент будет сделан на том, чтобы государственные и частные структуры активнее использовали данные дистанционного зондирования Земли.