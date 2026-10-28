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Мантуров рассказал о росте числа спутников российской группировки

Мантуров рассказал о росте числа спутников российской группировки - 28.10.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о росте числа спутников российской группировки

Рост количества спутников российской группировки будет существенно выше в следующем году, сообщил в среду первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:52+0300

2026-10-28T13:52+0300

2026-10-28T13:52+0300

россия

денис мантуров

совет федерации

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Рост количества спутников российской группировки будет существенно выше в следующем году, сообщил в среду первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы стали прирастать кратно каждый год. Со следующего года это будет еще существенно выше", - сказал Мантуров в рамках "Правительственного часа" в Совете Федерации. Он уточнил, что в конце 2025 года общий объем российской группировки составлял 336 спутников, а сегодня вырос уже до 400 аппаратов. Кроме того, по словам первого вице-премьера, до конца 2026 года планируется "определенное количество пусков". Мантуров обратил внимание, что основной акцент будет сделан на том, чтобы государственные и частные структуры активнее использовали данные дистанционного зондирования Земли.

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россия, денис мантуров, совет федерации