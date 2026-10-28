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Путин назвал Илона Маска гением - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Путин назвал Илона Маска гением
Путин назвал Илона Маска гением - 28.10.2026, ПРАЙМ
Путин назвал Илона Маска гением
Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска гениальным человеком. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:35+0300
2026-10-28T16:42+0300
общество
африка
владимир путин
максут шадаев
starlink
spacex
илон маск
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска гениальным человеком. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. В ходе мероприятия глава Минцифры Максут Шадаев рассказал президенту РФ о том, что российские производители создают цифровую инфраструктуру на отечественных суверенных решениях. В качестве примера Шадаев привел российский аналог американской низкоорбитальной группировки Starlink компании SpaceX, у которого уже более 30 спутников на орбите. "Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание. Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5000. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что мы начали это делать и начали делать самостоятельно", - сказал Путин в ходе осмотра выставки. Глава государства подчеркнул, что Россия находится в тесном контакте с американскими партнерами, в том числе с Маском, так как на орбитах, по словам Путина, "очень важно не мешать друг другу", соблюдать дисциплину и порядок. "Мы и американские наши партнеры, мы этим дорожим взаимно и вместе с ним, несмотря на все вопросы политического характера, плотно работаем", - добавил Путин.
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общество , африка, владимир путин, максут шадаев, starlink, spacex, илон маск, россия
Общество , АФРИКА, Владимир Путин, Максут Шадаев, Starlink, SpaceX, Илон Маск, РОССИЯ
16:35 28.10.2026 (обновлено: 16:42 28.10.2026)
 
Путин назвал Илона Маска гением

Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска гениальным человеком

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска гениальным человеком.
Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. В ходе мероприятия глава Минцифры Максут Шадаев рассказал президенту РФ о том, что российские производители создают цифровую инфраструктуру на отечественных суверенных решениях. В качестве примера Шадаев привел российский аналог американской низкоорбитальной группировки Starlink компании SpaceX, у которого уже более 30 спутников на орбите.
"Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание. Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5000. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что мы начали это делать и начали делать самостоятельно", - сказал Путин в ходе осмотра выставки.
Глава государства подчеркнул, что Россия находится в тесном контакте с американскими партнерами, в том числе с Маском, так как на орбитах, по словам Путина, "очень важно не мешать друг другу", соблюдать дисциплину и порядок.
"Мы и американские наши партнеры, мы этим дорожим взаимно и вместе с ним, несмотря на все вопросы политического характера, плотно работаем", - добавил Путин.
 
ОбществоАФРИКАВладимир ПутинМаксут ШадаевStarlinkSpaceXИлон МаскРОССИЯ
 
 
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