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Путин назвал Илона Маска гением

Путин назвал Илона Маска гением - 28.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал Илона Маска гением

Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска гениальным человеком. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:35+0300

2026-10-28T16:35+0300

2026-10-28T16:42+0300

общество

африка

владимир путин

максут шадаев

starlink

spacex

илон маск

россия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска гениальным человеком. Путин в среду проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки. В ходе мероприятия глава Минцифры Максут Шадаев рассказал президенту РФ о том, что российские производители создают цифровую инфраструктуру на отечественных суверенных решениях. В качестве примера Шадаев привел российский аналог американской низкоорбитальной группировки Starlink компании SpaceX, у которого уже более 30 спутников на орбите. "Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание. Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5000. А мы делаем только первые шаги. Но мы гордимся тем, что мы начали это делать и начали делать самостоятельно", - сказал Путин в ходе осмотра выставки. Глава государства подчеркнул, что Россия находится в тесном контакте с американскими партнерами, в том числе с Маском, так как на орбитах, по словам Путина, "очень важно не мешать друг другу", соблюдать дисциплину и порядок. "Мы и американские наши партнеры, мы этим дорожим взаимно и вместе с ним, несмотря на все вопросы политического характера, плотно работаем", - добавил Путин.

африка

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общество , африка, владимир путин, максут шадаев, starlink, spacex, илон маск, россия