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Матвиенко призвала ограничить закупки зарубежных товаров - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Матвиенко призвала ограничить закупки зарубежных товаров
Матвиенко призвала ограничить закупки зарубежных товаров - 28.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко призвала ограничить закупки зарубежных товаров
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с ложным стереотипом о превосходстве зарубежных товаров и законодательно ограничить их... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:05+0300
2026-10-28T14:05+0300
бизнес
россия
валентина матвиенко
денис мантуров
совет федерации
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с ложным стереотипом о превосходстве зарубежных товаров и законодательно ограничить их закупки при наличии отечественных аналогов. В среду в рамках пленарного заседания верхней палаты парламента прошел "правительственный час" с участием первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. "Здесь важно менять менталитет. Он частично изменился, но не полностью. Вот это желание проще закупить, дешевле закупить, зачем нам производить и ложное впечатление, что все импортное лучше, чем наше, - с этим надо бороться", - заявила Матвиенко после "правительственного часа". В качестве примера успешного импортозамещения спикер Совфеда привела сферу здравоохранения, где раньше даже мелочи закупались за границей, а сегодня новые больницы оснащаются качественной российской техникой. "Мы научились уже делать и хорошее медицинское оборудование, которое не хуже по качеству и по цене ниже, и это свое, это своя экономика и многое чего другого, и оборудование, и медицинские изделия, к примеру", - подчеркнула парламентарий. По ее словам, поддержку отечественного производителя необходимо не только стимулировать, но и закреплять нормативно, так как практика необоснованных закупок за рубежом все еще продолжается. Матвиенко добавила, что мощный внутренний спрос на российскую продукцию станет хорошим фактором и для увеличения экспорта. "Поэтому надо и законодательно в том числе, не только мотивировать, но и законодательно усиливать, что если есть российский аналог - хватит закупать", - заключила председатель Совета Федерации.
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бизнес, россия, валентина матвиенко, денис мантуров, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Денис Мантуров, Совет Федерации
14:05 28.10.2026
 
Матвиенко призвала ограничить закупки зарубежных товаров

Матвиенко призвала бороться с ложным стереотипом о превосходстве зарубежных товаров

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с ложным стереотипом о превосходстве зарубежных товаров и законодательно ограничить их закупки при наличии отечественных аналогов.
В среду в рамках пленарного заседания верхней палаты парламента прошел "правительственный час" с участием первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Здесь важно менять менталитет. Он частично изменился, но не полностью. Вот это желание проще закупить, дешевле закупить, зачем нам производить и ложное впечатление, что все импортное лучше, чем наше, - с этим надо бороться", - заявила Матвиенко после "правительственного часа".
В качестве примера успешного импортозамещения спикер Совфеда привела сферу здравоохранения, где раньше даже мелочи закупались за границей, а сегодня новые больницы оснащаются качественной российской техникой.
"Мы научились уже делать и хорошее медицинское оборудование, которое не хуже по качеству и по цене ниже, и это свое, это своя экономика и многое чего другого, и оборудование, и медицинские изделия, к примеру", - подчеркнула парламентарий.
По ее словам, поддержку отечественного производителя необходимо не только стимулировать, но и закреплять нормативно, так как практика необоснованных закупок за рубежом все еще продолжается. Матвиенко добавила, что мощный внутренний спрос на российскую продукцию станет хорошим фактором и для увеличения экспорта.
"Поэтому надо и законодательно в том числе, не только мотивировать, но и законодательно усиливать, что если есть российский аналог - хватит закупать", - заключила председатель Совета Федерации.
 
БизнесРОССИЯВалентина МатвиенкоДенис МантуровСовет Федерации
 
 
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