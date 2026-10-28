https://1prime.ru/20261028/matvienko-874702386.html
Матвиенко оценила параметры программы промышленной ипотеки
Матвиенко оценила параметры программы промышленной ипотеки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко оценила параметры программы промышленной ипотеки
Действующие параметры программы промышленной ипотеки не в полной мере соответствуют потребностям региональных инвесторов, заявила председатель Совета Федерации... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:26+0300
2026-10-28T14:26+0300
2026-10-28T14:26+0300
россия
финансы
валентина матвиенко
денис мантуров
совет федерации
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Действующие параметры программы промышленной ипотеки не в полной мере соответствуют потребностям региональных инвесторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В среду в рамках пленарного заседания верхней палаты парламента прошел "правительственный час" с участием первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Расширение доступа регионального бизнеса к промышленной ипотеке. Очень хороший инструмент, правильный, и благодарим правительство за это... По оценкам экспертов, действующие параметры программы не в полной мере соответствуют запросам региональных инвесторов", - заявила Матвиенко после "правительственного часа".
Спикер Совфеда попросила профильный комитет по экономической политике обратить на это внимание, чтобы равномерно поддерживать проекты на местах за счет данного механизма.
"Проблема разного уровня развития экономики регионов, она известна. А люди живут там, наши все родные и близкие, и они все должны иметь равные условия проживания", - подчеркнула парламентарий.
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россия, финансы, валентина матвиенко, денис мантуров, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Валентина Матвиенко, Денис Мантуров, Совет Федерации
Матвиенко оценила параметры программы промышленной ипотеки
Матвиенко: параметры программы промышленной ипотеки не соответствуют потребностям регионов
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Действующие параметры программы промышленной ипотеки не в полной мере соответствуют потребностям региональных инвесторов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В среду в рамках пленарного заседания верхней палаты парламента прошел "правительственный час" с участием первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
"Расширение доступа регионального бизнеса к промышленной ипотеке. Очень хороший инструмент, правильный, и благодарим правительство за это... По оценкам экспертов, действующие параметры программы не в полной мере соответствуют запросам региональных инвесторов", - заявила Матвиенко после "правительственного часа".
Спикер Совфеда попросила профильный комитет по экономической политике обратить на это внимание, чтобы равномерно поддерживать проекты на местах за счет данного механизма.
"Проблема разного уровня развития экономики регионов, она известна. А люди живут там, наши все родные и близкие, и они все должны иметь равные условия проживания", - подчеркнула парламентарий.