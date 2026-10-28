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Рост ВВП России в III квартале составил 0,6%
Рост ВВП России в III квартале составил 0,6% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Рост ВВП России в III квартале составил 0,6%
Рост ВВП России в III квартале составил 0,6% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:09+0300
2026-10-28T19:09+0300
2026-10-28T19:09+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП России в III квартале составил 0,6% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "В третьем квартале 2026 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 0,6% в годовом выражении", - говорится в документе. Министерство отмечает, что предварительная оценка Росстата по ВВП за третий квартал будет опубликована 13 ноября. В первом квартале российская экономика снизилась на 0,2%, во втором - выросла на 1,3%.
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россия, росстат
Рост ВВП России в III квартале составил 0,6%
МЭР: ВВП России в III квартале вырос на 0,6% в годовом выражении
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП России в III квартале составил 0,6% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"В третьем квартале 2026 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 0,6% в годовом выражении", - говорится в документе.
Министерство отмечает, что предварительная оценка Росстата по ВВП за третий квартал будет опубликована 13 ноября.
В первом квартале российская экономика снизилась на 0,2%, во втором - выросла на 1,3%.
Рост ВВП России в сентябре замедлился до 0,5%