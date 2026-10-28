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Рост ВВП России в III квартале составил 0,6%

Рост ВВП России в III квартале составил 0,6% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Рост ВВП России в III квартале составил 0,6%

Рост ВВП России в III квартале составил 0,6% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:09+0300

2026-10-28T19:09+0300

2026-10-28T19:09+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП России в III квартале составил 0,6% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "В третьем квартале 2026 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 0,6% в годовом выражении", - говорится в документе. Министерство отмечает, что предварительная оценка Росстата по ВВП за третий квартал будет опубликована 13 ноября. В первом квартале российская экономика снизилась на 0,2%, во втором - выросла на 1,3%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росстат