https://1prime.ru/20261028/mid-874689653.html
В МИД рассказали о подготовке к переговорам по Украине
В МИД рассказали о подготовке к переговорам по Украине - 28.10.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о подготовке к переговорам по Украине
Говорить о переговорах в Абу-Даби по вопросу украинского урегулирования пока преждевременно, стороны пока находятся в фазе подготовки, заявил замглавы МИД РФ... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:44+0300
2026-10-28T11:44+0300
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абу-даби
сергей рябков
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украина
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Говорить о переговорах в Абу-Даби по вопросу украинского урегулирования пока преждевременно, стороны пока находятся в фазе подготовки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Насчет переговоров в Абу-Даби пока говорить преждевременно. Разумеется, предварительное понимание о том, что в ближайшей перспективе состоится такой контакт и Абу-Даби, как место его проведения тоже упоминалось, все это так. Но по большому счету мы пока находимся в фазе подготовки", - сказал Рябков журналистам на полях саммита "Россия-Африка". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, абу-даби, сергей рябков, мид рф, украина
РОССИЯ, Абу-Даби, Сергей Рябков, МИД РФ, УКРАИНА
В МИД рассказали о подготовке к переговорам по Украине
Замглавы МИД Рябков: говорить о переговорах в Абу-Даби по Украине пока рано
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Говорить о переговорах в Абу-Даби по вопросу украинского урегулирования пока преждевременно, стороны пока находятся в фазе подготовки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Насчет переговоров в Абу-Даби пока говорить преждевременно. Разумеется, предварительное понимание о том, что в ближайшей перспективе состоится такой контакт и Абу-Даби, как место его проведения тоже упоминалось, все это так. Но по большому счету мы пока находимся в фазе подготовки", - сказал Рябков журналистам на полях саммита "Россия-Африка".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.