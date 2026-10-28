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В МИД рассказали о подготовке к переговорам по Украине

В МИД рассказали о подготовке к переговорам по Украине - 28.10.2026, ПРАЙМ

В МИД рассказали о подготовке к переговорам по Украине

Говорить о переговорах в Абу-Даби по вопросу украинского урегулирования пока преждевременно, стороны пока находятся в фазе подготовки, заявил замглавы МИД РФ... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:44+0300

2026-10-28T11:44+0300

2026-10-28T11:44+0300

россия

абу-даби

сергей рябков

мид рф

украина

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Говорить о переговорах в Абу-Даби по вопросу украинского урегулирования пока преждевременно, стороны пока находятся в фазе подготовки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Насчет переговоров в Абу-Даби пока говорить преждевременно. Разумеется, предварительное понимание о том, что в ближайшей перспективе состоится такой контакт и Абу-Даби, как место его проведения тоже упоминалось, все это так. Но по большому счету мы пока находимся в фазе подготовки", - сказал Рябков журналистам на полях саммита "Россия-Африка". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

абу-даби

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россия, абу-даби, сергей рябков, мид рф, украина