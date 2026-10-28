https://1prime.ru/20261028/minekonomrazvitiya-874723576.html
Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении
Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении - 28.10.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении
Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении против 7,15% на 19 октября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T19:07+0300
2026-10-28T19:07+0300
2026-10-28T19:07+0300
россия
инфляция в россии
инфляция
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении против 7,15% на 19 октября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 20 по 26 октября выросли на 0,37%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 1,29%, а остальные продукты питания - на 0,28%. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,21%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,1%.
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РОССИЯ, инфляция в России, инфляция
Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении
Минэкономразвития: инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении против 7,15% на 19 октября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 20 по 26 октября выросли на 0,37%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 1,29%, а остальные продукты питания - на 0,28%.
В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,21%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,1%.