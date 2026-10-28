https://1prime.ru/20261028/minekonomrazvitiya-874723576.html

Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении

Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении - 28.10.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении

Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении против 7,15% на 19 октября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:07+0300

2026-10-28T19:07+0300

2026-10-28T19:07+0300

россия

инфляция в россии

инфляция

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 26 октября составила 7,11% в годовом выражении против 7,15% на 19 октября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". По оценке министерства, цены на продовольственные товары за период с 20 по 26 октября выросли на 0,37%. При этом плодоовощная продукция подорожала на 1,29%, а остальные продукты питания - на 0,28%. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,21%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - выросли на 0,1%.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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