https://1prime.ru/20261028/minekonomrazvitiya-874723779.html

Рост ВВП России в сентябре замедлился до 0,5%

Рост ВВП России в сентябре замедлился до 0,5% - 28.10.2026, ПРАЙМ

Рост ВВП России в сентябре замедлился до 0,5%

Рост ВВП России в сентябре замедлился до 0,5% в годовом выражении после 0,8% в августе, по итогам девяти месяцев - вырос на 0,6%, говорится в обзоре... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:09+0300

2026-10-28T19:09+0300

2026-10-28T19:09+0300

россия

ввп

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рост ВВП России в сентябре замедлился до 0,5% в годовом выражении после 0,8% в августе, по итогам девяти месяцев - вырос на 0,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2026 года рост ВВП составил 0,5% в годовом выражении после роста на 0,8% в августе. По итогам 9 месяцев 2026 года рост экономики сохранился на уровне 0,6% в годовом выражении", - говорится в документе.

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