https://1prime.ru/20261028/minfin-874703714.html
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 83,132 миллиарда рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 83,132 миллиарда рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 83,132 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26254 с погашением в октябре 2040 года на | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:45+0300
2026-10-28T14:45+0300
2026-10-28T14:45+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26254 с погашением в октябре 2040 года на 83,132 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 129,682 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 83,6379% от номинала, средневзвешенная цена - 83,6576% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,59% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,59% годовых. Выручка от размещения - 69,783 миллиарда рублей.
"Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство.
На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26244 с погашением в марте 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
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Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 83,132 миллиарда рублей
Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 83,132 миллиарда рублей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26254 с погашением в октябре 2040 года на 83,132 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 129,682 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 83,6379% от номинала, средневзвешенная цена - 83,6576% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,59% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,59% годовых. Выручка от размещения - 69,783 миллиарда рублей.
"Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство.
На следующем аукционе позднее в среду Минфин предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26244 с погашением в марте 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.