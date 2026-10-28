https://1prime.ru/20261028/minfin-874718698.html

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 73,696 миллиарда рублей

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 73,696 миллиарда рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 73,696 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26244 с погашением в марте 2034 года на... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:09+0300

2026-10-28T17:09+0300

2026-10-28T17:09+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26244 с погашением в марте 2034 года на 73,696 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 108,365 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 80,582% от номинала, средневзвешенная цена - 80,6056% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,41% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,41% годовых. Выручка от размещения - 60,221 миллиарда рублей. "Дополнительное размещение после аукциона не осуществляется", - сообщило министерство. На предыдущем аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26254 с погашением в октябре 2040 года на 83,132 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 129,682 миллиарда.

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