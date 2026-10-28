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Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 180,7 млрд рублей

Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 180,7 млрд рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом на 180,7 млрд рублей

Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух выпусков совокупно на 180,7 миллиарда рублей по номиналу,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:21+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух выпусков совокупно на 180,7 миллиарда рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26254 с погашением в октябре 2040 года на 83,132 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 129,682 миллиарда. Цена отсечения составила 83,6379% от номинала, средневзвешенная цена - 83,6576% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,59% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,59% годовых. Выручка от размещения - 69,783 миллиарда рублей. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26244 с погашением в марте 2034 года на 73,696 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 108,365 миллиарда. Цена отсечения составила 80,582% от номинала, средневзвешенная цена - 80,6056% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,41% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,41% годовых. Выручка от размещения - 60,221 миллиарда рублей. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин реализовал ОФЗ 26254 еще на 10,604 миллиарда рублей по номиналу (цена размещения составила 83,6576% от номинала, доходность по цене размещения - 16,59% годовых) и ОФЗ 26244 на 13,313 миллиарда рублей (цена размещения составила 80,6056% от номинала, доходность по цене размещения - 16,41% годовых). Выручка от размещения составила 8,901 миллиарда рублей и 10,879 миллиарда рублей соответственно. "Общий рост рынка на фоне улучшения геополитической обстановки также способствует повышению спроса на первичные размещения ОФЗ Минфином. Телефонный разговор Владимира Путина с лидерами Норвегии и Финляндии на этой неделе в сочетании с обсуждением перспектив переговоров оказал поддержку котировкам облигаций. Участники рынка наращивают позиции в долговых инструментах по привлекательным ставкам, рассчитывая на возможное улучшение рыночной конъюнктуры", – говорит кредитный аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

норвегия

финляндия

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финансы, рынок, россия, норвегия, финляндия, владимир путин, минфин, минфин рф