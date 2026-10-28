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Министр авиации Нигерии встретится с главой Минтранса России
Министр авиации Нигерии встретится с главой Минтранса России - 28.10.2026, ПРАЙМ
Министр авиации Нигерии встретится с главой Минтранса России
Министр авиации и аэрокосмического развития Нигерии Фестус Кейасо сообщил РИА Новости на полях саммита Россия-Африка, что в четверг у него запланирована встреча | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:59+0300
2026-10-28T15:59+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министр авиации и аэрокосмического развития Нигерии Фестус Кейасо сообщил РИА Новости на полях саммита Россия-Африка, что в четверг у него запланирована встреча с главой министерства транспорта РФ Дмитрием Ядровым, на которой стороны обсудят возможности сотрудничества.
"Завтра я встречаюсь со своим коллегой, министром транспорта России, который недавно был назначен. Завтра намечена важная встреча, на ней мы сможем рассмотреть возможности сотрудничества", - сказал Кейасо агентству.
Он добавил, что также планирует посетить российские аэропорты, чтобы подробнее узнать о технологиях, которыми они оснащены.
"Особенность авиации заключается в том, что она включает в себя все сферы, все виды технологий: от коммуникаций, до освещения, кондиционирования, сканирования багажа", - добавил министр, отвечая на вопрос о возможных сферах сотрудничества.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Министр авиации Нигерии встретится с главой Минтранса России
Министр авиации Нигерии Кейасо встретится с главой Минтранса России Ядровым
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министр авиации и аэрокосмического развития Нигерии Фестус Кейасо сообщил РИА Новости на полях саммита Россия-Африка, что в четверг у него запланирована встреча с главой министерства транспорта РФ Дмитрием Ядровым, на которой стороны обсудят возможности сотрудничества.
"Завтра я встречаюсь со своим коллегой, министром транспорта России, который недавно был назначен. Завтра намечена важная встреча, на ней мы сможем рассмотреть возможности сотрудничества", - сказал Кейасо агентству.
Он добавил, что также планирует посетить российские аэропорты, чтобы подробнее узнать о технологиях, которыми они оснащены.
"Особенность авиации заключается в том, что она включает в себя все сферы, все виды технологий: от коммуникаций, до освещения, кондиционирования, сканирования багажа", - добавил министр, отвечая на вопрос о возможных сферах сотрудничества.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.