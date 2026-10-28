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Минпромторг запустил сайт Российской промышленной зоны в Египте - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг запустил сайт Российской промышленной зоны в Египте
Минпромторг запустил сайт Российской промышленной зоны в Египте - 28.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг запустил сайт Российской промышленной зоны в Египте
Министерство промышленности и торговли России и фонд "Кристалл роста" запустили официальный сайт, через который российские предприятия могут подать заявку на... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:58+0300
2026-10-28T17:58+0300
бизнес
промышленность
египет
африка
суэцкий канал
минпромторг
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России и фонд "Кристалл роста" запустили официальный сайт, через который российские предприятия могут подать заявку на размещение производства в Российской промышленной зоне в Египте, сообщили в министерстве. Российская промышленная зона создается в Экономической зоне Суэцкого канала на участке площадью около 50 гектаров в районе порта Айн-Сохна. На площадке предусмотрен доступ к портовой, транспортной и инженерной инфраструктуре. "Минпромторг России и фонд "Кристалл роста" запустили официальный сайт Российской промышленной зоны в Египте, через который предприятия могут подать заявку на размещение производства – russianindustrialzone.ru", - говорится в сообщении. На сайте опубликована информация об условиях размещения производств, инфраструктуре площадки, налоговых и таможенных льготах, приоритетных отраслях и порядке получения статуса резидента. Компании также могут подать онлайн-заявку для предварительной оценки инвестиционного проекта. Сайт работает на русском, английском, китайском и арабском языках. "Наша задача - чтобы российские предприятия еще до принятия инвестиционного решения понимали, на каких условиях они будут работать и какой спрос на их продукцию существует на рынках Египта, Африки и Ближнего Востока", - прокомментировал статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По словам президента фонда "Кристалл роста" Александра Галушки, российская промышленная зона открывает предприятиям доступ к рынкам Ближнего Востока, Африки и Азии, объединяющим около 2 миллиардов потребителей. После подачи заявки команда проекта оценит производственные потребности компании, требования к инфраструктуре и целевые рынки, а затем предложит подходящий формат размещения. Предварительная оценка не обязывает предприятие инвестировать. Для резидентов предусмотрены два формата размещения: строительство собственного производства на подготовленном участке с возможностью привлечения льготного финансирования либо аренда готового объекта, который промышленный девелопер построит с учетом требований предприятия.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, промышленность, египет, африка, суэцкий канал, минпромторг
Бизнес, Промышленность, ЕГИПЕТ, АФРИКА, Суэцкий канал, Минпромторг
17:58 28.10.2026
 
Минпромторг запустил сайт Российской промышленной зоны в Египте

Минпромторг и фонд "Кристалл роста" запустили сайт Российской промышленной зоны в Египте

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России и фонд "Кристалл роста" запустили официальный сайт, через который российские предприятия могут подать заявку на размещение производства в Российской промышленной зоне в Египте, сообщили в министерстве.
Российская промышленная зона создается в Экономической зоне Суэцкого канала на участке площадью около 50 гектаров в районе порта Айн-Сохна. На площадке предусмотрен доступ к портовой, транспортной и инженерной инфраструктуре.
"Минпромторг России и фонд "Кристалл роста" запустили официальный сайт Российской промышленной зоны в Египте, через который предприятия могут подать заявку на размещение производства – russianindustrialzone.ru", - говорится в сообщении.
На сайте опубликована информация об условиях размещения производств, инфраструктуре площадки, налоговых и таможенных льготах, приоритетных отраслях и порядке получения статуса резидента. Компании также могут подать онлайн-заявку для предварительной оценки инвестиционного проекта. Сайт работает на русском, английском, китайском и арабском языках.
"Наша задача - чтобы российские предприятия еще до принятия инвестиционного решения понимали, на каких условиях они будут работать и какой спрос на их продукцию существует на рынках Египта, Африки и Ближнего Востока", - прокомментировал статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов.
По словам президента фонда "Кристалл роста" Александра Галушки, российская промышленная зона открывает предприятиям доступ к рынкам Ближнего Востока, Африки и Азии, объединяющим около 2 миллиардов потребителей. После подачи заявки команда проекта оценит производственные потребности компании, требования к инфраструктуре и целевые рынки, а затем предложит подходящий формат размещения. Предварительная оценка не обязывает предприятие инвестировать.
Для резидентов предусмотрены два формата размещения: строительство собственного производства на подготовленном участке с возможностью привлечения льготного финансирования либо аренда готового объекта, который промышленный девелопер построит с учетом требований предприятия.
 
БизнесПромышленностьЕГИПЕТАФРИКАСуэцкий каналМинпромторг
 
 
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