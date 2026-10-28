https://1prime.ru/20261028/minpromtorg-874720901.html

Минпромторг запустил сайт Российской промышленной зоны в Египте

Минпромторг запустил сайт Российской промышленной зоны в Египте - 28.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг запустил сайт Российской промышленной зоны в Египте

Министерство промышленности и торговли России и фонд "Кристалл роста" запустили официальный сайт, через который российские предприятия могут подать заявку на... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:58+0300

2026-10-28T17:58+0300

2026-10-28T17:58+0300

бизнес

промышленность

египет

африка

суэцкий канал

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874720901.jpg?1793199514

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России и фонд "Кристалл роста" запустили официальный сайт, через который российские предприятия могут подать заявку на размещение производства в Российской промышленной зоне в Египте, сообщили в министерстве. Российская промышленная зона создается в Экономической зоне Суэцкого канала на участке площадью около 50 гектаров в районе порта Айн-Сохна. На площадке предусмотрен доступ к портовой, транспортной и инженерной инфраструктуре. "Минпромторг России и фонд "Кристалл роста" запустили официальный сайт Российской промышленной зоны в Египте, через который предприятия могут подать заявку на размещение производства – russianindustrialzone.ru", - говорится в сообщении. На сайте опубликована информация об условиях размещения производств, инфраструктуре площадки, налоговых и таможенных льготах, приоритетных отраслях и порядке получения статуса резидента. Компании также могут подать онлайн-заявку для предварительной оценки инвестиционного проекта. Сайт работает на русском, английском, китайском и арабском языках. "Наша задача - чтобы российские предприятия еще до принятия инвестиционного решения понимали, на каких условиях они будут работать и какой спрос на их продукцию существует на рынках Египта, Африки и Ближнего Востока", - прокомментировал статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По словам президента фонда "Кристалл роста" Александра Галушки, российская промышленная зона открывает предприятиям доступ к рынкам Ближнего Востока, Африки и Азии, объединяющим около 2 миллиардов потребителей. После подачи заявки команда проекта оценит производственные потребности компании, требования к инфраструктуре и целевые рынки, а затем предложит подходящий формат размещения. Предварительная оценка не обязывает предприятие инвестировать. Для резидентов предусмотрены два формата размещения: строительство собственного производства на подготовленном участке с возможностью привлечения льготного финансирования либо аренда готового объекта, который промышленный девелопер построит с учетом требований предприятия.

египет

африка

суэцкий канал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, египет, африка, суэцкий канал, минпромторг