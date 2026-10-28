https://1prime.ru/20261028/minpromtorg-874730256.html
Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей
Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей
Минпромторг России планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей на весь перечень маркируемых товаров после того, как отработает его на... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T22:07+0300
2026-10-28T22:07+0300
2026-10-28T22:07+0300
бизнес
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москва
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей на весь перечень маркируемых товаров после того, как отработает его на действующих категориях, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов в кулуарах форума Россия-Африка.
Под псевдопроизводителями понимаются такие компании, которые под видом российских товаров реализуют "серый" импорт, контрафакт или продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. Борьба с такими производителями играет важную роль в выстраивании честной и устойчивой рыночной среды.
"Как только у нас сложится понимание, что мы механизм отработали, он работает без сбоев, мы сразу же распространим его, скорее всего, на весь перечень товаров, которые маркируются", - ответил Алиханов на вопрос о расширении механизма выявления псевдопроизводителей.
Министр добавил, что ведомство намерено оценить работу механизма в постоянном режиме и при необходимости оптимизировать его перед расширением.
Алиханов напомнил, что сейчас постоянный механизм мониторинга введен в отношении пяти категорий товаров - одежда, обувь, БАДы, шины и парфюмерия.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, москва, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг
Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей
Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей на весь перечень маркируемых товаров после того, как отработает его на действующих категориях, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов в кулуарах форума Россия-Африка.
Под псевдопроизводителями понимаются такие компании, которые под видом российских товаров реализуют "серый" импорт, контрафакт или продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. Борьба с такими производителями играет важную роль в выстраивании честной и устойчивой рыночной среды.
"Как только у нас сложится понимание, что мы механизм отработали, он работает без сбоев, мы сразу же распространим его, скорее всего, на весь перечень товаров, которые маркируются", - ответил Алиханов на вопрос о расширении механизма выявления псевдопроизводителей.
Министр добавил, что ведомство намерено оценить работу механизма в постоянном режиме и при необходимости оптимизировать его перед расширением.
Алиханов напомнил, что сейчас постоянный механизм мониторинга введен в отношении пяти категорий товаров - одежда, обувь, БАДы, шины и парфюмерия.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.