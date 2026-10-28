Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/minpromtorg-874730256.html
Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей
Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей
Минпромторг России планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей на весь перечень маркируемых товаров после того, как отработает его на... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T22:07+0300
2026-10-28T22:07+0300
бизнес
россия
москва
антон алиханов
минпромторг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874730256.jpg?1793214438
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей на весь перечень маркируемых товаров после того, как отработает его на действующих категориях, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов в кулуарах форума Россия-Африка. Под псевдопроизводителями понимаются такие компании, которые под видом российских товаров реализуют "серый" импорт, контрафакт или продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. Борьба с такими производителями играет важную роль в выстраивании честной и устойчивой рыночной среды. "Как только у нас сложится понимание, что мы механизм отработали, он работает без сбоев, мы сразу же распространим его, скорее всего, на весь перечень товаров, которые маркируются", - ответил Алиханов на вопрос о расширении механизма выявления псевдопроизводителей. Министр добавил, что ведомство намерено оценить работу механизма в постоянном режиме и при необходимости оптимизировать его перед расширением. Алиханов напомнил, что сейчас постоянный механизм мониторинга введен в отношении пяти категорий товаров - одежда, обувь, БАДы, шины и парфюмерия. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг
22:07 28.10.2026
 
Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей

Минпромторг планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует расширить механизм выявления псевдопроизводителей на весь перечень маркируемых товаров после того, как отработает его на действующих категориях, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов в кулуарах форума Россия-Африка.
Под псевдопроизводителями понимаются такие компании, которые под видом российских товаров реализуют "серый" импорт, контрафакт или продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. Борьба с такими производителями играет важную роль в выстраивании честной и устойчивой рыночной среды.
"Как только у нас сложится понимание, что мы механизм отработали, он работает без сбоев, мы сразу же распространим его, скорее всего, на весь перечень товаров, которые маркируются", - ответил Алиханов на вопрос о расширении механизма выявления псевдопроизводителей.
Министр добавил, что ведомство намерено оценить работу механизма в постоянном режиме и при необходимости оптимизировать его перед расширением.
Алиханов напомнил, что сейчас постоянный механизм мониторинга введен в отношении пяти категорий товаров - одежда, обувь, БАДы, шины и парфюмерия.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала