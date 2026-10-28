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Минтранс подготовил новые требования к размещению объектов у ж/д путей - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс подготовил новые требования к размещению объектов у ж/д путей
Минтранс подготовил новые требования к размещению объектов у ж/д путей - 28.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс подготовил новые требования к размещению объектов у ж/д путей
Минтранс России подготовил новые требования к размещению объектов у железнодорожных путей и на платформах, сообщило министерство. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:29+0300
2026-10-28T08:29+0300
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874677096.jpg?1793165362
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил новые требования к размещению объектов у железнодорожных путей и на платформах, сообщило министерство. "Проект изменений в правила размещения объектов в зонах повышенной опасности на железнодорожной инфраструктуре вынесен на общественное обсуждение. Цель нововведений – снизить риски травматизма и усилить безопасность за счет регулирования видимости поездов и ограничений на размещение объектов вблизи путей", - говорится в сообщении. Ключевым элементом становится установление дифференцированных норм видимости поезда для пешеходов в зависимости от скорости движения состава. Так, при скорости до 25 км/ч видимость должна составлять не менее 150 метров, а при скорости 91–140 км/ч – не менее 600 метров. При этом в случае, когда обеспечить такие нормы на нерегулируемом пешеходном переходе невозможно, владелец инфраструктуры обязан оборудовать переход автоматической переездной светофорной сигнализацией. "Это позволит компенсировать риски там, где естественные условия не дают достаточной видимости", - поясняется в сообщении. Дополнительно вводится прямой запрет на размещение на пассажирских платформах зданий, сооружений, многолетних насаждений и любых других объектов, ухудшающих видимость нерегулируемых пешеходных переходов. Это связано с тем, что торговые и иные объекты нередко перекрывают обзор, фактически сокращая безопасное расстояние. "Ожидается, что новые правила помогут создать более предсказуемую и безопасную среду для всех участников движения: пассажиров и сотрудников железнодорожного транспорта", - отмечает Минтранс.
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бизнес
Бизнес
08:29 28.10.2026
 
Минтранс подготовил новые требования к размещению объектов у ж/д путей

Минтранс подготовил новые требования к размещению объектов у ж/д путей и на платформах

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил новые требования к размещению объектов у железнодорожных путей и на платформах, сообщило министерство.
"Проект изменений в правила размещения объектов в зонах повышенной опасности на железнодорожной инфраструктуре вынесен на общественное обсуждение. Цель нововведений – снизить риски травматизма и усилить безопасность за счет регулирования видимости поездов и ограничений на размещение объектов вблизи путей", - говорится в сообщении.
Ключевым элементом становится установление дифференцированных норм видимости поезда для пешеходов в зависимости от скорости движения состава. Так, при скорости до 25 км/ч видимость должна составлять не менее 150 метров, а при скорости 91–140 км/ч – не менее 600 метров.
При этом в случае, когда обеспечить такие нормы на нерегулируемом пешеходном переходе невозможно, владелец инфраструктуры обязан оборудовать переход автоматической переездной светофорной сигнализацией.
"Это позволит компенсировать риски там, где естественные условия не дают достаточной видимости", - поясняется в сообщении.
Дополнительно вводится прямой запрет на размещение на пассажирских платформах зданий, сооружений, многолетних насаждений и любых других объектов, ухудшающих видимость нерегулируемых пешеходных переходов. Это связано с тем, что торговые и иные объекты нередко перекрывают обзор, фактически сокращая безопасное расстояние.
"Ожидается, что новые правила помогут создать более предсказуемую и безопасную среду для всех участников движения: пассажиров и сотрудников железнодорожного транспорта", - отмечает Минтранс.
 
Бизнес
 
 
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