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Минтранс подготовил новые требования к размещению объектов у ж/д путей

Минтранс подготовил новые требования к размещению объектов у ж/д путей - 28.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс подготовил новые требования к размещению объектов у ж/д путей

Минтранс России подготовил новые требования к размещению объектов у железнодорожных путей и на платформах, сообщило министерство. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T08:29+0300

2026-10-28T08:29+0300

2026-10-28T08:29+0300

бизнес

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил новые требования к размещению объектов у железнодорожных путей и на платформах, сообщило министерство. "Проект изменений в правила размещения объектов в зонах повышенной опасности на железнодорожной инфраструктуре вынесен на общественное обсуждение. Цель нововведений – снизить риски травматизма и усилить безопасность за счет регулирования видимости поездов и ограничений на размещение объектов вблизи путей", - говорится в сообщении. Ключевым элементом становится установление дифференцированных норм видимости поезда для пешеходов в зависимости от скорости движения состава. Так, при скорости до 25 км/ч видимость должна составлять не менее 150 метров, а при скорости 91–140 км/ч – не менее 600 метров. При этом в случае, когда обеспечить такие нормы на нерегулируемом пешеходном переходе невозможно, владелец инфраструктуры обязан оборудовать переход автоматической переездной светофорной сигнализацией. "Это позволит компенсировать риски там, где естественные условия не дают достаточной видимости", - поясняется в сообщении. Дополнительно вводится прямой запрет на размещение на пассажирских платформах зданий, сооружений, многолетних насаждений и любых других объектов, ухудшающих видимость нерегулируемых пешеходных переходов. Это связано с тем, что торговые и иные объекты нередко перекрывают обзор, фактически сокращая безопасное расстояние. "Ожидается, что новые правила помогут создать более предсказуемую и безопасную среду для всех участников движения: пассажиров и сотрудников железнодорожного транспорта", - отмечает Минтранс.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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