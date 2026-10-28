https://1prime.ru/20261028/mintrans-874712986.html

Минтранс создает рабочую группу по спасению сухогруза Sunny Faith

Минтранс создает рабочую группу по спасению сухогруза Sunny Faith - 28.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс создает рабочую группу по спасению сухогруза Sunny Faith

Минтранс РФ создает рабочую группу по спасению багамского сухогруза Sunny Faith, который во время шторма 9 октября сел на мель под Калининградом, сообщил... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T16:08+0300

2026-10-28T16:08+0300

2026-10-28T16:08+0300

бизнес

калининград

балтийское море

багамские острова

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КАЛИНИНГРАД, 28 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ создает рабочую группу по спасению багамского сухогруза Sunny Faith, который во время шторма 9 октября сел на мель под Калининградом, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Северо-Западная транспортная прокуратура 9 октября сообщала, что сухогруз Sunny Faith во время сильного ветра и шторма сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что судно шло в порт Калининграда без груза под флагом Багамских островов. Сигнал бедствия сухогруз не подавал. Как уточняла пресс-служба правительства Калининградской области, экипажу не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту. "Мы провели встречу и переговоры с министром транспорта Дмитрием Ядровым… Ну и плюсом проговорили вопросы с сухогрузом, который у нас находится сегодня на мели. В Минтрансе рабочая группа формируется, которая, безусловно, должна этот вопрос решить", - сказал Беспрозванных во время заседания регионального правительства.

калининград

балтийское море

багамские острова

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бизнес, калининград, балтийское море, багамские острова