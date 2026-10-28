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Минтранс создает рабочую группу по спасению сухогруза Sunny Faith - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс создает рабочую группу по спасению сухогруза Sunny Faith
Минтранс создает рабочую группу по спасению сухогруза Sunny Faith - 28.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс создает рабочую группу по спасению сухогруза Sunny Faith
Минтранс РФ создает рабочую группу по спасению багамского сухогруза Sunny Faith, который во время шторма 9 октября сел на мель под Калининградом, сообщил... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:08+0300
2026-10-28T16:08+0300
бизнес
калининград
балтийское море
багамские острова
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КАЛИНИНГРАД, 28 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ создает рабочую группу по спасению багамского сухогруза Sunny Faith, который во время шторма 9 октября сел на мель под Калининградом, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Северо-Западная транспортная прокуратура 9 октября сообщала, что сухогруз Sunny Faith во время сильного ветра и шторма сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что судно шло в порт Калининграда без груза под флагом Багамских островов. Сигнал бедствия сухогруз не подавал. Как уточняла пресс-служба правительства Калининградской области, экипажу не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту. "Мы провели встречу и переговоры с министром транспорта Дмитрием Ядровым… Ну и плюсом проговорили вопросы с сухогрузом, который у нас находится сегодня на мели. В Минтрансе рабочая группа формируется, которая, безусловно, должна этот вопрос решить", - сказал Беспрозванных во время заседания регионального правительства.
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бизнес, калининград, балтийское море, багамские острова
Бизнес, КАЛИНИНГРАД, Балтийское море, Багамские острова
16:08 28.10.2026
 
Минтранс создает рабочую группу по спасению сухогруза Sunny Faith

Беспрозванных: Минтранс создает рабочую группу по спасению сухогруза Sunny Faith

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КАЛИНИНГРАД, 28 окт - ПРАЙМ. Минтранс РФ создает рабочую группу по спасению багамского сухогруза Sunny Faith, который во время шторма 9 октября сел на мель под Калининградом, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Северо-Западная транспортная прокуратура 9 октября сообщала, что сухогруз Sunny Faith во время сильного ветра и шторма сел на мель в акватории Балтийского моря в районе пляжа поселка Янтарный. Источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что судно шло в порт Калининграда без груза под флагом Багамских островов.
Сигнал бедствия сухогруз не подавал. Как уточняла пресс-служба правительства Калининградской области, экипажу не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту.
"Мы провели встречу и переговоры с министром транспорта Дмитрием Ядровым… Ну и плюсом проговорили вопросы с сухогрузом, который у нас находится сегодня на мели. В Минтрансе рабочая группа формируется, которая, безусловно, должна этот вопрос решить", - сказал Беспрозванных во время заседания регионального правительства.
 
БизнесКАЛИНИНГРАДБалтийское мореБагамские острова
 
 
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