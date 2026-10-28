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Минтранс ожидает развития беспилотных трамваев еще в двух регионах
Минтранс ожидает развития беспилотных трамваев еще в двух регионах - 28.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс ожидает развития беспилотных трамваев еще в двух регионах
Минтранс России ожидает развития беспилотных трамваев еще в двух регионах России - Нижегородской и Свердловской областях, добавленных в пилотный проект, сообщил | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T16:27+0300
2026-10-28T16:27+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минтранс России ожидает развития беспилотных трамваев еще в двух регионах России - Нижегородской и Свердловской областях, добавленных в пилотный проект, сообщил директор департамента цифрового развития министерства Артем Юренков.
В частности, он напомнил об экспериментально-правовом режиме (ЭПР) по беспилотным трамваям в Москве.
"Постановлением правительства 21 октября… внесены изменения, в соответствии с которыми в ЭПР у нас также добавилась Нижегородская и Свердловская области. Также ожидаем дальнейшее развитие беспилотных технологий в этих двух новых регионах", - сказал Юренков, выступая на круглом столе в Совете Федерации.
Правительство России в октябре 2026 года включило Нижегородскую и Свердловскую области в число регионов, где проводится эксперимент с беспилотными трамваями. До этого такой работал в Москве и Санкт-Петербурге.
Занимавший тогда пост главы Минтранса России Андрей Никитин, выступая в июне на правчасе в Совфеде, рассказывал о развитии в России беспилотных технологий в части метро, судов, поездов, трамваев и такси. Тогда он отмечал, что в прошлом году первые беспилотные трамваи заработали в Москве и Санкт-Петербурге.
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Минтранс ожидает развития беспилотных трамваев еще в двух регионах
Минтранс ожидает развития беспилотных трамваев в Нижегородской и Свердловской областях
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минтранс России ожидает развития беспилотных трамваев еще в двух регионах России - Нижегородской и Свердловской областях, добавленных в пилотный проект, сообщил директор департамента цифрового развития министерства Артем Юренков.
В частности, он напомнил об экспериментально-правовом режиме (ЭПР) по беспилотным трамваям в Москве.
"Постановлением правительства 21 октября… внесены изменения, в соответствии с которыми в ЭПР у нас также добавилась Нижегородская и Свердловская области. Также ожидаем дальнейшее развитие беспилотных технологий в этих двух новых регионах", - сказал Юренков, выступая на круглом столе в Совете Федерации.
Правительство России в октябре 2026 года включило Нижегородскую и Свердловскую области в число регионов, где проводится эксперимент с беспилотными трамваями. До этого такой работал в Москве и Санкт-Петербурге.
Занимавший тогда пост главы Минтранса России Андрей Никитин, выступая в июне на правчасе в Совфеде, рассказывал о развитии в России беспилотных технологий в части метро, судов, поездов, трамваев и такси. Тогда он отмечал, что в прошлом году первые беспилотные трамваи заработали в Москве и Санкт-Петербурге.