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Минтранс рассчитывает внести законопроект о ВАТС в Госдуму в ноябре - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс рассчитывает внести законопроект о ВАТС в Госдуму в ноябре
Минтранс рассчитывает внести законопроект о ВАТС в Госдуму в ноябре - 28.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс рассчитывает внести законопроект о ВАТС в Госдуму в ноябре
Минтранс России рассчитывает внести законопроект, регулирующий движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), на рассмотрение правительственной... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:43+0300
2026-10-28T17:43+0300
бизнес
евгений дитрих
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874720299.jpg?1793198604
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минтранс России рассчитывает внести законопроект, регулирующий движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности в середине ноября 2026 года, сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса России Артем Юренков. Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. Документ был опубликован на портале официальной публикации правовых актов для общественного обсуждения в январе 2026 года. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года. "Ориентируемся на середину ноября на КЗД (комиссия правительства по законопроектной деятельности. - ред.)", - сказал Юренков, отвечая на вопрос сенатора Евгения Дитриха о планируемых сроках внесения законопроекта. Глава департамента Минтранса также рассказал, что ранее министерство получило от коллег из Государственно-правового управления порядка 60 замечаний по этому документу, но все они были отработаны. При этом внести законопроект в Госдуму планируется в ходе осенней сессии, отметил Юренков.
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192
40
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40
бизнес, евгений дитрих, госдума
Бизнес, Евгений Дитрих, Госдума
17:43 28.10.2026
 
Минтранс рассчитывает внести законопроект о ВАТС в Госдуму в ноябре

Минтранс рассчитывает в ноябре внести в Госдуму законопроект о ВАТС

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минтранс России рассчитывает внести законопроект, регулирующий движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности в середине ноября 2026 года, сообщил директор департамента цифрового развития Минтранса России Артем Юренков.
Минтранс разработал проект закона, определяющий условия допуска ВАТС на дороги общего пользования. Документ был опубликован на портале официальной публикации правовых актов для общественного обсуждения в январе 2026 года. В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2027 года.
"Ориентируемся на середину ноября на КЗД (комиссия правительства по законопроектной деятельности. - ред.)", - сказал Юренков, отвечая на вопрос сенатора Евгения Дитриха о планируемых сроках внесения законопроекта.
Глава департамента Минтранса также рассказал, что ранее министерство получило от коллег из Государственно-правового управления порядка 60 замечаний по этому документу, но все они были отработаны. При этом внести законопроект в Госдуму планируется в ходе осенней сессии, отметил Юренков.
 
БизнесЕвгений ДитрихГосдума
 
 
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