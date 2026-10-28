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Шадаев: африканцы совершили 150 миллионов поездок на такси "Яндекса"

Шадаев: африканцы совершили 150 миллионов поездок на такси "Яндекса" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Шадаев: африканцы совершили 150 миллионов поездок на такси "Яндекса"

Пользователи из стран Африки с начала года совершили 150 миллионов поездок на такси с помощью сервиса "Яндекса", рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:22+0300

2026-10-28T17:22+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Пользователи из стран Африки с начала года совершили 150 миллионов поездок на такси с помощью сервиса "Яндекса", рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Россия-Африка. "У нас есть опыт успешный уже экспорта технологий. У нас есть бренд "Янго" - он работает в 16 странах Африки - это "Яндекс" который запустил. У нас с начала года сделано 150 миллионов поездок на такси в странах Африки", - сказал он в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. Министр добавил, что больше 15 миллионов пользователей из Африки регулярно обращаются к сервисам "Яндекса". "И это при полном выполнении всех требований законодательства этих стран", - подчеркнул он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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бизнес, технологии, африка, москва, максут шадаев, владимир путин, яндекс