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Шадаев: африканцы совершили 150 миллионов поездок на такси "Яндекса"
Шадаев: африканцы совершили 150 миллионов поездок на такси "Яндекса" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Шадаев: африканцы совершили 150 миллионов поездок на такси "Яндекса"
Пользователи из стран Африки с начала года совершили 150 миллионов поездок на такси с помощью сервиса "Яндекса", рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:22+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Пользователи из стран Африки с начала года совершили 150 миллионов поездок на такси с помощью сервиса "Яндекса", рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Россия-Африка. "У нас есть опыт успешный уже экспорта технологий. У нас есть бренд "Янго" - он работает в 16 странах Африки - это "Яндекс" который запустил. У нас с начала года сделано 150 миллионов поездок на такси в странах Африки", - сказал он в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере. Министр добавил, что больше 15 миллионов пользователей из Африки регулярно обращаются к сервисам "Яндекса". "И это при полном выполнении всех требований законодательства этих стран", - подчеркнул он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, технологии, африка, москва, максут шадаев, владимир путин, яндекс
Бизнес, Технологии, АФРИКА, МОСКВА, Максут Шадаев, Владимир Путин, Яндекс
Шадаев: африканцы совершили 150 миллионов поездок на такси "Яндекса"
Минцифры: пользователи из стран Африки совершили 150 миллионов поездок через "Яндекс"
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Пользователи из стран Африки с начала года совершили 150 миллионов поездок на такси с помощью сервиса "Яндекса", рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме Россия-Африка.
"У нас есть опыт успешный уже экспорта технологий. У нас есть бренд "Янго" - он работает в 16 странах Африки - это "Яндекс" который запустил. У нас с начала года сделано 150 миллионов поездок на такси в странах Африки", - сказал он в ходе осмотра президентом России Владимиром Путиным выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.
Министр добавил, что больше 15 миллионов пользователей из Африки регулярно обращаются к сервисам "Яндекса".
"И это при полном выполнении всех требований законодательства этих стран", - подчеркнул он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.