https://1prime.ru/20261028/minudobrenie-874696790.html

Удобрения должны быть освобождены от санкций на уровне ООН, заявили в РАПУ

Удобрения должны быть освобождены от санкций на уровне ООН, заявили в РАПУ - 28.10.2026, ПРАЙМ

Удобрения должны быть освобождены от санкций на уровне ООН, заявили в РАПУ

Минеральные удобрения должны быть освобождены от любых санкций на уровне ООН, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:01+0300

2026-10-28T13:01+0300

2026-10-28T13:01+0300

москва

оон

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874696790.jpg?1793181701

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минеральные удобрения должны быть освобождены от любых санкций на уровне ООН, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "Минеральные удобрения на уровне ООН должны быть освобождены от введения каких-либо санкций. Корабли, перевозящие минеральные удобрения, должны беспрепятственно ходить по маршруту. Должны быть сняты все ограничения на технологическое, инвестиционное партнерство, а также на перевозку сырья для производства минеральных удобрений", - сказал он, выступая на форуме Россия-Африка. Гурьев объяснил, что нельзя воспринимать минеральные удобрения как политический инструмент. "Это товар первой необходимости, гуманитарный товар. И тот, кто стремится сегодня нанести любой ущерб предприятиям отрасли, бьет по продовольственной корзине каждого жителя планеты. И в первую очередь, конечно же, по самым уязвимым странам, странам Глобального юга", - подчеркнул глава ассоциации. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, оон