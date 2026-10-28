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Удобрения должны быть освобождены от санкций на уровне ООН, заявили в РАПУ - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Удобрения должны быть освобождены от санкций на уровне ООН, заявили в РАПУ
Удобрения должны быть освобождены от санкций на уровне ООН, заявили в РАПУ - 28.10.2026, ПРАЙМ
Удобрения должны быть освобождены от санкций на уровне ООН, заявили в РАПУ
Минеральные удобрения должны быть освобождены от любых санкций на уровне ООН, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T13:01+0300
2026-10-28T13:01+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минеральные удобрения должны быть освобождены от любых санкций на уровне ООН, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. "Минеральные удобрения на уровне ООН должны быть освобождены от введения каких-либо санкций. Корабли, перевозящие минеральные удобрения, должны беспрепятственно ходить по маршруту. Должны быть сняты все ограничения на технологическое, инвестиционное партнерство, а также на перевозку сырья для производства минеральных удобрений", - сказал он, выступая на форуме Россия-Африка. Гурьев объяснил, что нельзя воспринимать минеральные удобрения как политический инструмент. "Это товар первой необходимости, гуманитарный товар. И тот, кто стремится сегодня нанести любой ущерб предприятиям отрасли, бьет по продовольственной корзине каждого жителя планеты. И в первую очередь, конечно же, по самым уязвимым странам, странам Глобального юга", - подчеркнул глава ассоциации. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
москва, оон
МОСКВА, ООН
13:01 28.10.2026
 
Удобрения должны быть освобождены от санкций на уровне ООН, заявили в РАПУ

Гурьев: минеральные удобрения должны быть освобождены от любых санкций на уровне ООН

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минеральные удобрения должны быть освобождены от любых санкций на уровне ООН, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.
"Минеральные удобрения на уровне ООН должны быть освобождены от введения каких-либо санкций. Корабли, перевозящие минеральные удобрения, должны беспрепятственно ходить по маршруту. Должны быть сняты все ограничения на технологическое, инвестиционное партнерство, а также на перевозку сырья для производства минеральных удобрений", - сказал он, выступая на форуме Россия-Африка.
Гурьев объяснил, что нельзя воспринимать минеральные удобрения как политический инструмент.
"Это товар первой необходимости, гуманитарный товар. И тот, кто стремится сегодня нанести любой ущерб предприятиям отрасли, бьет по продовольственной корзине каждого жителя планеты. И в первую очередь, конечно же, по самым уязвимым странам, странам Глобального юга", - подчеркнул глава ассоциации.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
МОСКВАООН
 
 
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