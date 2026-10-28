Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Атомную энергетику включат в концепцию энергоресурсов Узбекистана - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/mirzieev-874678529.html
Атомную энергетику включат в концепцию энергоресурсов Узбекистана
Атомную энергетику включат в концепцию энергоресурсов Узбекистана - 28.10.2026, ПРАЙМ
Атомную энергетику включат в концепцию энергоресурсов Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам включить атомную энергетику в концепцию обеспечения страны энергоресурсами до 2050 года,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:11+0300
2026-10-28T09:12+0300
узбекистан
шавкат мирзиеев
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874678529.jpg?1793167956
ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам включить атомную энергетику в концепцию обеспечения страны энергоресурсами до 2050 года, которую планируется подготовить до конца этого года, следует из указа главы государства, обнародованного на сайте базы национального законодательства lex.uz. "До конца 2026 года внести в кабинет министров проект нормативно-правового акта об утверждении концепции устойчивого обеспечения потребителей топливно-энергетическими ресурсами до 2050 года, предусматривающей… долгосрочные перспективы развития альтернативных источников энергии, в том числе атомной энергетики", - говорится в тексте документа. Концепция также будет учитывать национальный ресурсный потенциал, демографический и экономический рост, повышение энергоэффективности в Узбекистане. Предлагается пересматривать концепцию каждые пять лет. По данным министерства энергетики Узбекистана, к 2035 году генерирующие мощности страны планируется довести до 57,2 ГВт против 25,8 ГВт в 2025 году, это создаст возможность для ежегодной выработки 154,7 миллиардов кВт/ч электроэнергии против 86,7 миллиарда кВт/ч по итогам прошлого года. В сентябре прошлого года госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в республике. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
узбекистан, шавкат мирзиеев, росатом
УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, Росатом
09:11 28.10.2026 (обновлено: 09:12 28.10.2026)
 
Атомную энергетику включат в концепцию энергоресурсов Узбекистана

Мирзиеев поручил включить атомную энергетику в концепцию энергоресурсов Узбекистана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам включить атомную энергетику в концепцию обеспечения страны энергоресурсами до 2050 года, которую планируется подготовить до конца этого года, следует из указа главы государства, обнародованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.
"До конца 2026 года внести в кабинет министров проект нормативно-правового акта об утверждении концепции устойчивого обеспечения потребителей топливно-энергетическими ресурсами до 2050 года, предусматривающей… долгосрочные перспективы развития альтернативных источников энергии, в том числе атомной энергетики", - говорится в тексте документа.
Концепция также будет учитывать национальный ресурсный потенциал, демографический и экономический рост, повышение энергоэффективности в Узбекистане. Предлагается пересматривать концепцию каждые пять лет.
По данным министерства энергетики Узбекистана, к 2035 году генерирующие мощности страны планируется довести до 57,2 ГВт против 25,8 ГВт в 2025 году, это создаст возможность для ежегодной выработки 154,7 миллиардов кВт/ч электроэнергии против 86,7 миллиарда кВт/ч по итогам прошлого года.
В сентябре прошлого года госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в республике. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.
 
УЗБЕКИСТАНШавкат МирзиеевРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала