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Атомную энергетику включат в концепцию энергоресурсов Узбекистана
Атомную энергетику включат в концепцию энергоресурсов Узбекистана - 28.10.2026, ПРАЙМ
Атомную энергетику включат в концепцию энергоресурсов Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам включить атомную энергетику в концепцию обеспечения страны энергоресурсами до 2050 года,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:11+0300
2026-10-28T09:11+0300
2026-10-28T09:12+0300
узбекистан
шавкат мирзиеев
росатом
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ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам включить атомную энергетику в концепцию обеспечения страны энергоресурсами до 2050 года, которую планируется подготовить до конца этого года, следует из указа главы государства, обнародованного на сайте базы национального законодательства lex.uz. "До конца 2026 года внести в кабинет министров проект нормативно-правового акта об утверждении концепции устойчивого обеспечения потребителей топливно-энергетическими ресурсами до 2050 года, предусматривающей… долгосрочные перспективы развития альтернативных источников энергии, в том числе атомной энергетики", - говорится в тексте документа. Концепция также будет учитывать национальный ресурсный потенциал, демографический и экономический рост, повышение энергоэффективности в Узбекистане. Предлагается пересматривать концепцию каждые пять лет. По данным министерства энергетики Узбекистана, к 2035 году генерирующие мощности страны планируется довести до 57,2 ГВт против 25,8 ГВт в 2025 году, это создаст возможность для ежегодной выработки 154,7 миллиардов кВт/ч электроэнергии против 86,7 миллиарда кВт/ч по итогам прошлого года. В сентябре прошлого года госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в республике. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.
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узбекистан, шавкат мирзиеев, росатом
УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, Росатом
Атомную энергетику включат в концепцию энергоресурсов Узбекистана
Мирзиеев поручил включить атомную энергетику в концепцию энергоресурсов Узбекистана
ТАШКЕНТ, 28 окт – ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам включить атомную энергетику в концепцию обеспечения страны энергоресурсами до 2050 года, которую планируется подготовить до конца этого года, следует из указа главы государства, обнародованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.
"До конца 2026 года внести в кабинет министров проект нормативно-правового акта об утверждении концепции устойчивого обеспечения потребителей топливно-энергетическими ресурсами до 2050 года, предусматривающей… долгосрочные перспективы развития альтернативных источников энергии, в том числе атомной энергетики", - говорится в тексте документа.
Концепция также будет учитывать национальный ресурсный потенциал, демографический и экономический рост, повышение энергоэффективности в Узбекистане. Предлагается пересматривать концепцию каждые пять лет.
По данным министерства энергетики Узбекистана, к 2035 году генерирующие мощности страны планируется довести до 57,2 ГВт против 25,8 ГВт в 2025 году, это создаст возможность для ежегодной выработки 154,7 миллиардов кВт/ч электроэнергии против 86,7 миллиарда кВт/ч по итогам прошлого года.
В сентябре прошлого года госкорпорация "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в республике. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.