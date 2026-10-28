https://1prime.ru/20261028/mishustin-874684378.html
Россия наращивает производство отечественных самолетов, заявил Мишустин
Россия наращивает производство отечественных самолетов, заявил Мишустин - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россия наращивает производство отечественных самолетов, заявил Мишустин
Россия наращивает производство отечественных самолетов, укрепляя промышленный суверенитет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T10:46+0300
2026-10-28T10:46+0300
2026-10-28T10:46+0300
россия
бизнес
михаил мишустин
аэрофлот
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия наращивает производство отечественных самолетов, укрепляя промышленный суверенитет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин провел встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. "Россия укрепляет последовательно свой технологический, промышленный суверенитет, наращивая производственные мощности по созданию самых востребованных типов самолетов", - сказал председатель правительства. Мишустин добавил, что следующий шаг - принять все необходимые меры для скорейшего освоения новой отечественной техники.
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россия, бизнес, михаил мишустин, аэрофлот
РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин, Аэрофлот
Россия наращивает производство отечественных самолетов, заявил Мишустин
Мишустин: Россия наращивает производство отечественных самолетов, укрепляя суверенитет
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия наращивает производство отечественных самолетов, укрепляя промышленный суверенитет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин провел встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
"Россия укрепляет последовательно свой технологический, промышленный суверенитет, наращивая производственные мощности по созданию самых востребованных типов самолетов", - сказал председатель правительства.
Мишустин добавил, что следующий шаг - принять все необходимые меры для скорейшего освоения новой отечественной техники.