https://1prime.ru/20261028/mishustin-874684378.html

Россия наращивает производство отечественных самолетов, заявил Мишустин

Россия наращивает производство отечественных самолетов, заявил Мишустин - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия наращивает производство отечественных самолетов, заявил Мишустин

Россия наращивает производство отечественных самолетов, укрепляя промышленный суверенитет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:46+0300

2026-10-28T10:46+0300

2026-10-28T10:46+0300

россия

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михаил мишустин

аэрофлот

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия наращивает производство отечественных самолетов, укрепляя промышленный суверенитет, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин провел встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. "Россия укрепляет последовательно свой технологический, промышленный суверенитет, наращивая производственные мощности по созданию самых востребованных типов самолетов", - сказал председатель правительства. Мишустин добавил, что следующий шаг - принять все необходимые меры для скорейшего освоения новой отечественной техники.

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россия, бизнес, михаил мишустин, аэрофлот