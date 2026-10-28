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Мишустин обсудил с главой "Аэрофлота" поставку МС-21
Мишустин обсудил с главой "Аэрофлота" поставку МС-21 - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин обсудил с главой "Аэрофлота" поставку МС-21
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским тему поставок в авиакомпанию новых среднемагистральных самолетов МС-21. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:04+0300
2026-10-28T11:04+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским тему поставок в авиакомпанию новых среднемагистральных самолетов МС-21.
Встреча премьера с руководителем авиакомпании прошла в среду.
"В ближайшие годы запланировано значительное обновление авиапарка российских перевозчиков, мы этим занимаемся, это под постоянным контролем нашего президента. "Аэрофлот" выступил стартовым заказчиком новых отечественных воздушных судов", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что недавно авиакомпания заключила крупный контракт на поставку 90 среднемагистральных бортов МС-21.
"Как идет взаимодействие с производителем самолетов?" - поинтересовался премьер.
Глава авиакомпании отметил, что подписанный контракт является уникальным, в том числе потому что он включает в себя не только поставки, но и полное техническое обслуживание самолетов и двигателей. Он также отметил, что первые поставки МС-21 ожидаются в сентябре-декабре 2027 года.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Аэрофлот, ОАК, Ростех
Мишустин обсудил с главой "Аэрофлота" поставку МС-21
Мишустин обсудил с главой "Аэрофлота" Александровским поставку МС-21
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским тему поставок в авиакомпанию новых среднемагистральных самолетов МС-21.
Встреча премьера с руководителем авиакомпании прошла в среду.
"В ближайшие годы запланировано значительное обновление авиапарка российских перевозчиков, мы этим занимаемся, это под постоянным контролем нашего президента. "Аэрофлот" выступил стартовым заказчиком новых отечественных воздушных судов", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что недавно авиакомпания заключила крупный контракт на поставку 90 среднемагистральных бортов МС-21.
"Как идет взаимодействие с производителем самолетов?" - поинтересовался премьер.
Глава авиакомпании отметил, что подписанный контракт является уникальным, в том числе потому что он включает в себя не только поставки, но и полное техническое обслуживание самолетов и двигателей. Он также отметил, что первые поставки МС-21 ожидаются в сентябре-декабре 2027 года.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.