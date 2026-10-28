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Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота"
Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота" - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота"
Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота", в том числе за рубеж, несмотря на санкции. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:10+0300
2026-10-28T11:10+0300
2026-10-28T11:10+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
аэрофлот
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота", в том числе за рубеж, несмотря на санкции.
Мишустин в среду провел встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
"Несмотря на санкции, на ограничения, важно поступательно наращивать маршрутную сеть, включая и межрегиональные и ключевые международные направления", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в ближайшие годы запланировано значительное обновление авиапарка российских перевозчиков. "Мы этим занимаемся, это постоянно на контроле нашего президента", - подчеркнул Мишустин, отметив, что "Аэрофлот" выступил стартовым заказчиком новых отечественных воздушных судов.
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бизнес, россия, михаил мишустин, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Аэрофлот
Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота"
Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота", несмотря на санкции
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота", в том числе за рубеж, несмотря на санкции.
Мишустин в среду провел встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
"Несмотря на санкции, на ограничения, важно поступательно наращивать маршрутную сеть, включая и межрегиональные и ключевые международные направления", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в ближайшие годы запланировано значительное обновление авиапарка российских перевозчиков. "Мы этим занимаемся, это постоянно на контроле нашего президента", - подчеркнул Мишустин, отметив, что "Аэрофлот" выступил стартовым заказчиком новых отечественных воздушных судов.