https://1prime.ru/20261028/mishustin-874686583.html

Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота"

Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота" - 28.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота"

Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота", в том числе за рубеж, несмотря на санкции. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:10+0300

2026-10-28T11:10+0300

2026-10-28T11:10+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

аэрофлот

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874686583.jpg?1793175017

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил важность расширения маршрутной сети "Аэрофлота", в том числе за рубеж, несмотря на санкции. Мишустин в среду провел встречу с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. "Несмотря на санкции, на ограничения, важно поступательно наращивать маршрутную сеть, включая и межрегиональные и ключевые международные направления", - сказал Мишустин. Он добавил, что в ближайшие годы запланировано значительное обновление авиапарка российских перевозчиков. "Мы этим занимаемся, это постоянно на контроле нашего президента", - подчеркнул Мишустин, отметив, что "Аэрофлот" выступил стартовым заказчиком новых отечественных воздушных судов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин, аэрофлот