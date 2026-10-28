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В Молдавии рассказали о поставках румынского газа из Черного моря
В Молдавии рассказали о поставках румынского газа из Черного моря - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Молдавии рассказали о поставках румынского газа из Черного моря
Молдавия ожидает, что осенью 2027 года республика начнет получать газ, который Румыния будет добывать из Черного моря на платформе Neptun Deep, рассказал... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:56+0300
2026-10-28T11:56+0300
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КИШИНЕВ, 28 окт - ПРАЙМ. Молдавия ожидает, что осенью 2027 года республика начнет получать газ, который Румыния будет добывать из Черного моря на платформе Neptun Deep, рассказал премьер республики Василий Тофан. В конце марта 2025 года румынская государственная газовая компания Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) начали бурение первой скважины на румынском шельфе Черного моря для разработки и эксплуатации месторождений природного газа Pelican Sud и Domino на участке Neptun Deep, расположенном в 160 километрах от берега Черного моря. "Согласно последней имеющейся у нас информации, ввод этого проекта в эксплуатацию запланирован на следующее лето. Начиная со следующей осени, когда начнется газовый год, мы приступим к поставкам румынского газа из Черного моря", — заявил Тофан журналистам. По его словам, географическая близость месторождения к Молдавии создает экономические преимущества, поскольку республика будет меньше тратить на транспортировку газа. Ранее единственным поставщиком топлива в республику являлась распределительная компания "Молдовагаз", 50% акций которой принадлежит российскому "Газпрому". С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom.
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газ, молдавия, черное море, румыния, omv, молдовагаз, газпром
Газ, МОЛДАВИЯ, Черное море, РУМЫНИЯ, OMV, Молдовагаз, Газпром
В Молдавии рассказали о поставках румынского газа из Черного моря
Премьер Тофан: Молдавия начнет получать румынский газ из Черного моря осенью 2027 года
КИШИНЕВ, 28 окт - ПРАЙМ. Молдавия ожидает, что осенью 2027 года республика начнет получать газ, который Румыния будет добывать из Черного моря на платформе Neptun Deep, рассказал премьер республики Василий Тофан.
В конце марта 2025 года румынская государственная газовая компания Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) начали бурение первой скважины на румынском шельфе Черного моря для разработки и эксплуатации месторождений природного газа Pelican Sud и Domino на участке Neptun Deep, расположенном в 160 километрах от берега Черного моря.
"Согласно последней имеющейся у нас информации, ввод этого проекта в эксплуатацию запланирован на следующее лето. Начиная со следующей осени, когда начнется газовый год, мы приступим к поставкам румынского газа из Черного моря", — заявил Тофан журналистам.
По его словам, географическая близость месторождения к Молдавии создает экономические преимущества, поскольку республика будет меньше тратить на транспортировку газа.
Ранее единственным поставщиком топлива в республику являлась распределительная компания "Молдовагаз", 50% акций которой принадлежит российскому "Газпрому". С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom.