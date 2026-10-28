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Молдавия намерена продлить лицензирование импорта зерновых с Украины

Молдавия намерена продлить лицензирование импорта зерновых с Украины - 28.10.2026, ПРАЙМ

Молдавия намерена продлить лицензирование импорта зерновых с Украины

Власти Молдавии намерены продлить до 31 декабря режим лицензирования импорта зерновых и масличных культур с Украины, заявил министр сельского хозяйства... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:56+0300

2026-10-28T11:56+0300

2026-10-28T11:56+0300

сельское хозяйство

молдавия

украина

зерно

мировая экономика

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КИШИНЕВ, 28 окт - ПРАЙМ. Власти Молдавии намерены продлить до 31 декабря режим лицензирования импорта зерновых и масличных культур с Украины, заявил министр сельского хозяйства республики Евгений Осмокеску. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" 4 сентября одобрила лицензирование импорта зерна, однако вопреки требованиям фермеров и оппозиции сократила срок действия этой меры до 31 октября без возможности продления. Ассоциация "Сила фермеров" потребовала от властей пересмотреть это положение, иначе аграрии с 31 октября выйдут на протесты с тракторами. "Мы, министерство сельского хозяйства, а также правительство в целом, предлагаем продлить режим лицензирование до 31 декабря 2026 года", - заявил Осмокеску на брифинге. По словам министра, власти хотят защитить местных производителей. Он подчеркнул, что специалисты провели тщательный экономический анализ, чтобы оценить, насколько сильно импорт, а также транзит украинских зерновых и масличных культур влияет на молдавских фермеров и трейдеров. Молдавские фермеры неоднократно обращались к властям с просьбой продлить режим лицензирования. Аграрии подчеркивают, что без продления лицензирования они могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, что приведет к массовым протестам и дальнейшему ухудшению ситуации в сельскохозяйственном секторе. Введение временного лицензирования в 2023 году позволило стабилизировать внутренние закупочные цены в Молдавии после того, как под давлением дешевого украинского импорта стоимость подсолнечника в республике упала до пяти леев (около 0,28 доллара) за килограмм. Тогда молдавские сельхозпроизводители смогли избежать банкротства за счет накопленных резервов и менее дорогих производственных ресурсов, однако к осени текущего года финансовые запасы фермерских хозяйств оказались полностью исчерпаны.

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сельское хозяйство, молдавия, украина, зерно, мировая экономика