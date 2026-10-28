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Молдавия заявила о желании покупать военные технологии за счет кредитов ЕС

Молдавия заявила о желании покупать военные технологии за счет кредитов ЕС - 28.10.2026, ПРАЙМ

Молдавия заявила о желании покупать военные технологии за счет кредитов ЕС

Молдавия хочет получить возможность приобретать военные технологии с помощью кредитных программ Евросоюза, заявил премьер республики Василий Тофан. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:01+0300

2026-10-28T12:01+0300

2026-10-28T12:01+0300

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КИШИНЕВ, 28 окт - ПРАЙМ. Молдавия хочет получить возможность приобретать военные технологии с помощью кредитных программ Евросоюза, заявил премьер республики Василий Тофан. Тофан сообщил в понедельник, что Кишинев и Киев заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее обмен опытом в сфере БПЛА. Он отметил, что Кишинев рассчитывает получить от Киева доступ к новейшим военным технологиям. "Мы хотим сотрудничать с партнерами, у которых есть доступ к более сложным военным технологиям... например, в рамках SAFE. Один из вопросов переговоров, которые мы ведем, касается получения Молдавией доступа к закупкам в рамках этой программы", - заявил Тофан в эфире телеканала Euronews Romania. Он также признал, что готов более тесно сотрудничать с Румынией в области обороны и безопасности. Программа SAFE (Security Action for Europe) - это новый экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС. Страны Запада и нынешние власти в Кишиневе во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

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финансы, банки, молдавия, ес, нато