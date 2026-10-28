Геополитика правит рынком: на сколько вырастет индекс Мосбиржи?

МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Надежды на возобновление в ноябре трехсторонних переговоров Россия — Украина — США задали тон торгам во вторник. Российские инвесторы делали ставку на деэскалацию. Индекс Мосбиржи по состоянию на 19:30 вторника вырос на 0,78%, до 2511,19 пункта. В ходе сессии индикатор поднимался выше 2530 пунктов, обновив максимум с середины июня, но к закрытию торгов растерял часть роста. Индекс РТС прибавил 0,74%, до 982,42 пункта. Индекс гособлигаций RGBI поднялся на 0,41%, до 112,44 пункта.Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть и потенциально крупные продажи валюты экспортерами для налоговых платежей в рублях. Тем не менее последний фактор к концу недели себя исчерпает, а импорт по мере приближения зимы и новогодних праздников может усилиться. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем курс доллара США стабилизируется в диапазоне 80–82 рубля, а в ноябре может превысить отметку 82 рубля.Банк России на аукционе 8-дневного репо разместил 6,5 триллиона рублей при спросе 8,221 триллиона рублей по средней ставке 14,03% годовых. Неделей ранее было размещено 5,9 триллиона рублей при спросе 7,23 триллиона рублей в среднем по ставке 14,06% годовых. Это подтверждает повышенный спрос банков на ликвидность при сохранении высоких ставок денежного рынка. Как следствие, спрос на длинные облигационные выпуски может оставаться под давлением, а аукционы Минфина 28 октября по размещению ОФЗ-ПД 26254 и 26244 могут пройти не слишком успешно.В среду, 28 октября, Сбербанк раскроет отчетность по МСФО за третий квартал 2026 года. Ожидаем сильные результаты: рост чистого процентного дохода до 1,1 триллиона рублей, чистой прибыли — до 515 миллиардов рублей при сохранении рентабельности капитала на уровне 22,4% и высокой эффективности соотношения операционных расходов к доходам на уровне 28%.Мы полагаем, что рынком продолжат править геополитика и эмоциональный фон. В связи с этим ожидаем, что позитив в геополитике может позволить индексу Мосбиржи закрепиться выше верхней границы 2550 пунктов, а разочарование в переговорах вернет индикатор к 2400 пунктам. При нейтральном фоне ожидаем консолидацию в боковике.Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Надежды на возобновление в ноябре трехсторонних переговоров Россия — Украина — США задали тон торгам во вторник. Российские инвесторы делали ставку на деэскалацию. Индекс Мосбиржи по состоянию на 19:30 вторника вырос на 0,78%, до 2511,19 пункта. В ходе сессии индикатор поднимался выше 2530 пунктов, обновив максимум с середины июня, но к закрытию торгов растерял часть роста. Индекс РТС прибавил 0,74%, до 982,42 пункта. Индекс гособлигаций RGBI поднялся на 0,41%, до 112,44 пункта.
Поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть и потенциально крупные продажи валюты экспортерами для налоговых платежей в рублях. Тем не менее последний фактор к концу недели себя исчерпает, а импорт по мере приближения зимы и новогодних праздников может усилиться. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем курс доллара США стабилизируется в диапазоне 80–82 рубля, а в ноябре может превысить отметку 82 рубля.
Банк России на аукционе 8-дневного репо разместил 6,5 триллиона рублей при спросе 8,221 триллиона рублей по средней ставке 14,03% годовых. Неделей ранее было размещено 5,9 триллиона рублей при спросе 7,23 триллиона рублей в среднем по ставке 14,06% годовых. Это подтверждает повышенный спрос банков на ликвидность при сохранении высоких ставок денежного рынка. Как следствие, спрос на длинные облигационные выпуски может оставаться под давлением, а аукционы Минфина 28 октября по размещению ОФЗ-ПД 26254 и 26244 могут пройти не слишком успешно.
В среду, 28 октября, Сбербанк раскроет отчетность по МСФО за третий квартал 2026 года. Ожидаем сильные результаты: рост чистого процентного дохода до 1,1 триллиона рублей, чистой прибыли — до 515 миллиардов рублей при сохранении рентабельности капитала на уровне 22,4% и высокой эффективности соотношения операционных расходов к доходам на уровне 28%.
Мы полагаем, что рынком продолжат править геополитика и эмоциональный фон. В связи с этим ожидаем, что позитив в геополитике может позволить индексу Мосбиржи закрепиться выше верхней границы 2550 пунктов, а разочарование в переговорах вернет индикатор к 2400 пунктам. При нейтральном фоне ожидаем консолидацию в боковике.
Автор: Наталия Пырьева, глава аналитического департамента "Цифра брокер"
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