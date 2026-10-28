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Третий саммит Россия-Африка начнется в Москве в среду

Третий саммит Россия-Африка начнется в Москве в среду - 28.10.2026, ПРАЙМ

Третий саммит Россия-Африка начнется в Москве в среду

Третий саммит Россия-Африка начнется в Москве в среду, главными темами мероприятия станут вопросы экономики, торговли, инвестиций, а также сотрудничество в... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T00:18+0300

2026-10-28T00:18+0300

2026-10-28T00:18+0300

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африканский союз

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Третий саммит Россия-Африка начнется в Москве в среду, главными темами мероприятия станут вопросы экономики, торговли, инвестиций, а также сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии, развития независимых платежных систем, продовольственной безопасности и цифровизации. Мероприятие пройдет в российской столице 28-29 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что основная идея саммита заключается в расширении российско-африканского сотрудничества по всем направлениям, а также в содействии укреплению суверенитета африканских государств. Центральными мероприятиями третьего саммита Россия-Африка станут два пленарных заседания, которые пройдут в четверг, 29 октября. На первом пленарном заседании вместе с президентом России Владимиром Путиным выступят президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе, главы государств и правительств других стран африканского континента, a также председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф. На втором пленарном заседании саммита дискуссия будет продолжена в формате рабочего завтрака. По итогам саммита планируется подписать пакет из 33 межправительственных, межведомственных документов, меморандумов и коммерческих контрактов со странами Африки. Первый саммит Россия-Африка прошел в Сочи в октябре 2019 года. Второй саммит состоялся в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. РИА Новости - информационный партнер саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.

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россия, москва, бурунди, африка, юрий ушаков, владимир путин, африканский союз