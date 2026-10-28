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На развитие городского транспорта Москвы выделят четыре триллиона рублей

На развитие городского транспорта Москвы выделят четыре триллиона рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ

На развитие городского транспорта Москвы выделят четыре триллиона рублей

Четыре триллиона рублей выделят на развитие развитие городского транспорта Москвы в 2027-2029 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:08+0300

2026-10-28T14:08+0300

2026-10-28T14:08+0300

бизнес

москва

московская область

санкт-петербург

сергей собянин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Четыре триллиона рублей выделят на развитие развитие городского транспорта Москвы в 2027-2029 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В 2027–2029 годах продолжим формировать надежный, безопасный и эффективный городской транспорт с высоким уровнем сервиса. Для этого запланировали в бюджете города четыре триллиона рублей", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Как отметил мэр, будут проводиться подготовительные и проектные работы по расширению сети метро в ТиНАО, продлению действующих радиусов в близлежащие города Московской области и ряду других проектов, входящих в стратегию развития Московского метрополитена до 2035 года. "Продолжим модернизацию Центрального транспортного узла - поездки на железнодорожном транспорте станут комфортнее и доступнее для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России. Также Москва принимает самое активное участие в создании ВСМ Москва - Санкт-Петербург - первой линии нового транспорта, который в последующем охватит и другие регионы страны", - добавил он.

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бизнес, москва, московская область, санкт-петербург, сергей собянин