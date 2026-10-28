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На развитие городского транспорта Москвы выделят четыре триллиона рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
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На развитие городского транспорта Москвы выделят четыре триллиона рублей
На развитие городского транспорта Москвы выделят четыре триллиона рублей - 28.10.2026, ПРАЙМ
На развитие городского транспорта Москвы выделят четыре триллиона рублей
Четыре триллиона рублей выделят на развитие развитие городского транспорта Москвы в 2027-2029 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:08+0300
2026-10-28T14:08+0300
бизнес
москва
московская область
санкт-петербург
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874701156.jpg?1793185696
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Четыре триллиона рублей выделят на развитие развитие городского транспорта Москвы в 2027-2029 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В 2027–2029 годах продолжим формировать надежный, безопасный и эффективный городской транспорт с высоким уровнем сервиса. Для этого запланировали в бюджете города четыре триллиона рублей", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Как отметил мэр, будут проводиться подготовительные и проектные работы по расширению сети метро в ТиНАО, продлению действующих радиусов в близлежащие города Московской области и ряду других проектов, входящих в стратегию развития Московского метрополитена до 2035 года. "Продолжим модернизацию Центрального транспортного узла - поездки на железнодорожном транспорте станут комфортнее и доступнее для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России. Также Москва принимает самое активное участие в создании ВСМ Москва - Санкт-Петербург - первой линии нового транспорта, который в последующем охватит и другие регионы страны", - добавил он.
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бизнес, москва, московская область, санкт-петербург, сергей собянин
Бизнес, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сергей Собянин
14:08 28.10.2026
 
На развитие городского транспорта Москвы выделят четыре триллиона рублей

Собянин: на развитие городского транспорта Москвы выделят четыре триллиона рублей

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Четыре триллиона рублей выделят на развитие развитие городского транспорта Москвы в 2027-2029 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В 2027–2029 годах продолжим формировать надежный, безопасный и эффективный городской транспорт с высоким уровнем сервиса. Для этого запланировали в бюджете города четыре триллиона рублей", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
Как отметил мэр, будут проводиться подготовительные и проектные работы по расширению сети метро в ТиНАО, продлению действующих радиусов в близлежащие города Московской области и ряду других проектов, входящих в стратегию развития Московского метрополитена до 2035 года.
"Продолжим модернизацию Центрального транспортного узла - поездки на железнодорожном транспорте станут комфортнее и доступнее для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов России. Также Москва принимает самое активное участие в создании ВСМ Москва - Санкт-Петербург - первой линии нового транспорта, который в последующем охватит и другие регионы страны", - добавил он.
 
БизнесМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСергей Собянин
 
 
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