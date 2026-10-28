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В Москве запустят пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро

В Москве запустят пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро - 28.10.2026, ПРАЙМ

В Москве запустят пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро

Пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии московского метро запустят в 2027 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:20+0300

2026-10-28T14:20+0300

2026-10-28T14:20+0300

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии московского метро запустят в 2027 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня строим сразу три ветки метро - Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Параллельно возводим новые станции на действующих радиусах. В 2027 году запустим пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии - от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". Мэр отметил, что поэтапно также будет вводиться Бирюлевская ветка, и метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. "В 2028 году завершатся работы на участке от станции "ЗИЛ" до "Курьяново". В 2029-м - на участке от "Курьяново" до "Бирюлево"", - уточнил он. Кроме того, по его словам, в 2029 году завершатся работы по строительству южного участка Троицкой линии метро с шестью станциями, он пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка. Ранее глава города внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В его основе стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. На развитие городского транспорта столицы в ближайшие три года будет выделено четыре триллиона рублей.

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