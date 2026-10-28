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В Москве запустят пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро
В Москве запустят пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро - 28.10.2026, ПРАЙМ
В Москве запустят пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро
Пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии московского метро запустят в 2027 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:20+0300
2026-10-28T14:20+0300
2026-10-28T14:20+0300
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии московского метро запустят в 2027 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня строим сразу три ветки метро - Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Параллельно возводим новые станции на действующих радиусах. В 2027 году запустим пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии - от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что поэтапно также будет вводиться Бирюлевская ветка, и метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.
"В 2028 году завершатся работы на участке от станции "ЗИЛ" до "Курьяново". В 2029-м - на участке от "Курьяново" до "Бирюлево"", - уточнил он.
Кроме того, по его словам, в 2029 году завершатся работы по строительству южного участка Троицкой линии метро с шестью станциями, он пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка.
Ранее глава города внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В его основе стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. На развитие городского транспорта столицы в ближайшие три года будет выделено четыре триллиона рублей.
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россия, москва, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
В Москве запустят пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро
Пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2027 году
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии московского метро запустят в 2027 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня строим сразу три ветки метро - Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Параллельно возводим новые станции на действующих радиусах. В 2027 году запустим пять новых станций второго участка Рублево-Архангельской линии - от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Новорижской", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что поэтапно также будет вводиться Бирюлевская ветка, и метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.
"В 2028 году завершатся работы на участке от станции "ЗИЛ" до "Курьяново". В 2029-м - на участке от "Курьяново" до "Бирюлево"", - уточнил он.
Кроме того, по его словам, в 2029 году завершатся работы по строительству южного участка Троицкой линии метро с шестью станциями, он пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка.
Ранее глава города внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В его основе стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. На развитие городского транспорта столицы в ближайшие три года будет выделено четыре триллиона рублей.