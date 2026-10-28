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Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев

Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев - 28.10.2026, ПРАЙМ

Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев

Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев, сообщил директор департамента цифрового развития министерства транспорта РФ Артем... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:12+0300

2026-10-28T17:12+0300

2026-10-28T17:12+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев, сообщил директор департамента цифрового развития министерства транспорта РФ Артем Юренков. Он выступал на круглом столе в Совете Федерации и напомнил об экспериментально-правовом режиме (ЭПР) по беспилотным трамваям в Москве. По его словам, в городе курсирует уже четыре беспилотных трамвая. Они проехали уже свыше 35 тысяч километров. Жители Москвы совершили на них более 100 тысяч поездок. "До конца года ожидаем масштабирования испытаний до 15 таких трамвайных вагонов. А к 2030 году Москва планирует порядка двух третей всего трамвайного парка, что он будет беспилотный", - сказал Юренков. Правительство России в октябре 2026 года включило Нижегородскую и Свердловскую области в число регионов, где проводится эксперимент с беспилотными трамваями. До этого такой работал в Москве и Санкт-Петербурге. Занимавший пост главы Минтранса России Андрей Никитин в июне 2026 года на правчасе в Совфеде рассказывал о развитии в России беспилотных технологий в части метро, судов, поездов, трамваев и такси. Тогда он отмечал, что в прошлом году первые беспилотные трамваи заработали в Москве и Санкт-Петербурге.

москва

санкт-петербург

свердловская область

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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, свердловская область, совет федерации