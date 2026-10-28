Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/moskva-874718776.html
Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев
Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев - 28.10.2026, ПРАЙМ
Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев
Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев, сообщил директор департамента цифрового развития министерства транспорта РФ Артем... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:12+0300
2026-10-28T17:12+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
свердловская область
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874718776.jpg?1793196775
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев, сообщил директор департамента цифрового развития министерства транспорта РФ Артем Юренков. Он выступал на круглом столе в Совете Федерации и напомнил об экспериментально-правовом режиме (ЭПР) по беспилотным трамваям в Москве. По его словам, в городе курсирует уже четыре беспилотных трамвая. Они проехали уже свыше 35 тысяч километров. Жители Москвы совершили на них более 100 тысяч поездок. "До конца года ожидаем масштабирования испытаний до 15 таких трамвайных вагонов. А к 2030 году Москва планирует порядка двух третей всего трамвайного парка, что он будет беспилотный", - сказал Юренков. Правительство России в октябре 2026 года включило Нижегородскую и Свердловскую области в число регионов, где проводится эксперимент с беспилотными трамваями. До этого такой работал в Москве и Санкт-Петербурге. Занимавший пост главы Минтранса России Андрей Никитин в июне 2026 года на правчасе в Совфеде рассказывал о развитии в России беспилотных технологий в части метро, судов, поездов, трамваев и такси. Тогда он отмечал, что в прошлом году первые беспилотные трамваи заработали в Москве и Санкт-Петербурге.
москва
санкт-петербург
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, свердловская область, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Свердловская область, Совет Федерации
17:12 28.10.2026
 
Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев

Юренков: Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москва к 2030 году планирует иметь в парке две трети беспилотных трамваев, сообщил директор департамента цифрового развития министерства транспорта РФ Артем Юренков.
Он выступал на круглом столе в Совете Федерации и напомнил об экспериментально-правовом режиме (ЭПР) по беспилотным трамваям в Москве. По его словам, в городе курсирует уже четыре беспилотных трамвая. Они проехали уже свыше 35 тысяч километров. Жители Москвы совершили на них более 100 тысяч поездок.
"До конца года ожидаем масштабирования испытаний до 15 таких трамвайных вагонов. А к 2030 году Москва планирует порядка двух третей всего трамвайного парка, что он будет беспилотный", - сказал Юренков.
Правительство России в октябре 2026 года включило Нижегородскую и Свердловскую области в число регионов, где проводится эксперимент с беспилотными трамваями. До этого такой работал в Москве и Санкт-Петербурге.
Занимавший пост главы Минтранса России Андрей Никитин в июне 2026 года на правчасе в Совфеде рассказывал о развитии в России беспилотных технологий в части метро, судов, поездов, трамваев и такси. Тогда он отмечал, что в прошлом году первые беспилотные трамваи заработали в Москве и Санкт-Петербурге.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСвердловская областьСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала