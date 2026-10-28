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Москва ежедневно заключает около 2 тысяч контрактов - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Москва ежедневно заключает около 2 тысяч контрактов
Москва ежедневно заключает около 2 тысяч контрактов - 28.10.2026, ПРАЙМ
Москва ежедневно заключает около 2 тысяч контрактов
Каждый день власти Москвы заключают порядка 2 тысяч контрактов разного объема - до нескольких миллиардов рублей, сообщил руководитель столичного департамента по | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T17:13+0300
2026-10-28T17:24+0300
россия
москва
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Каждый день власти Москвы заключают порядка 2 тысяч контрактов разного объема - до нескольких миллиардов рублей, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Пуртов в среду принимает участие в пресс-туре по объектам московской недвижимости, которые выставлены на торги. "Когда вы выходите на улицу, все, что вас окружает, приобретается через систему закупок... Каждый день город заключает порядка 2 тысяч контрактов объемом до нескольких миллиардов рублей", - сказал он журналистам. Глава столичного департамента по конкурентной политике подчеркнул, что заключаемые контракты варьируются по объему. "Ежегодно мы заключаем порядка 500 тысяч контрактов различного уровня. В прошлом году контрактная система обеспечила заключение 473 тысяч договоров", - добавил он.
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россия, москва
РОССИЯ, МОСКВА
17:13 28.10.2026 (обновлено: 17:24 28.10.2026)
 
Москва ежедневно заключает около 2 тысяч контрактов

Пуртов: власти Москвы каждый день подписывают около 2 тысяч контрактов разного объема

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Каждый день власти Москвы заключают порядка 2 тысяч контрактов разного объема - до нескольких миллиардов рублей, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Пуртов в среду принимает участие в пресс-туре по объектам московской недвижимости, которые выставлены на торги.
"Когда вы выходите на улицу, все, что вас окружает, приобретается через систему закупок... Каждый день город заключает порядка 2 тысяч контрактов объемом до нескольких миллиардов рублей", - сказал он журналистам.
Глава столичного департамента по конкурентной политике подчеркнул, что заключаемые контракты варьируются по объему.
"Ежегодно мы заключаем порядка 500 тысяч контрактов различного уровня. В прошлом году контрактная система обеспечила заключение 473 тысяч договоров", - добавил он.
 
РОССИЯМОСКВА
 
 
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