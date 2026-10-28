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Москва ежедневно заключает около 2 тысяч контрактов

Москва ежедневно заключает около 2 тысяч контрактов - 28.10.2026, ПРАЙМ

Москва ежедневно заключает около 2 тысяч контрактов

Каждый день власти Москвы заключают порядка 2 тысяч контрактов разного объема - до нескольких миллиардов рублей, сообщил руководитель столичного департамента по | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T17:13+0300

2026-10-28T17:13+0300

2026-10-28T17:24+0300

россия

москва

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Каждый день власти Москвы заключают порядка 2 тысяч контрактов разного объема - до нескольких миллиардов рублей, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. Пуртов в среду принимает участие в пресс-туре по объектам московской недвижимости, которые выставлены на торги. "Когда вы выходите на улицу, все, что вас окружает, приобретается через систему закупок... Каждый день город заключает порядка 2 тысяч контрактов объемом до нескольких миллиардов рублей", - сказал он журналистам. Глава столичного департамента по конкурентной политике подчеркнул, что заключаемые контракты варьируются по объему. "Ежегодно мы заключаем порядка 500 тысяч контрактов различного уровня. В прошлом году контрактная система обеспечила заключение 473 тысяч договоров", - добавил он.

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