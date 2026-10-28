https://1prime.ru/20261028/moskvichi-874676238.html

Ликсутов назвал самый популярный район Москвы по велопрокату

Ликсутов назвал самый популярный район Москвы по велопрокату - 28.10.2026, ПРАЙМ

Ликсутов назвал самый популярный район Москвы по велопрокату

Москвичи чаще всего в этом сезоне арендовали велосипеды в центре города, самым активным районом оказались Хамовники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T08:17+0300

2026-10-28T08:17+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москвичи чаще всего в этом сезоне арендовали велосипеды в центре города, самым активным районом оказались Хамовники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать сервис городского проката. Он уже стал полноценной частью транспортной системы столицы. В этом сезоне пользователи Велобайк совершили более 5,5 миллиона поездок. Самым популярным округом стал ЦАО — его жители чаще всего берут велосипеды и электроскутеры", — рассказал Ликсутов. По его словам, с начала сезона пользователи совершили 946 тысяч поездок в Центральном округе столицы. На втором месте среди округов — северо-восток столицы с 813 тысячами поездок. На третьем — юг столицы с 701 тысячей поездок. "Самым активным районом в центре оказались Хамовники — на них пришлось 183 тысячи поездок", - добавил заммэра.

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бизнес, россия, москва, сергей собянин