Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ликсутов назвал самый популярный район Москвы по велопрокату - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/moskvichi-874676238.html
Ликсутов назвал самый популярный район Москвы по велопрокату
Ликсутов назвал самый популярный район Москвы по велопрокату - 28.10.2026, ПРАЙМ
Ликсутов назвал самый популярный район Москвы по велопрокату
Москвичи чаще всего в этом сезоне арендовали велосипеды в центре города, самым активным районом оказались Хамовники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:17+0300
2026-10-28T08:21+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874676238.jpg?1793164894
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москвичи чаще всего в этом сезоне арендовали велосипеды в центре города, самым активным районом оказались Хамовники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать сервис городского проката. Он уже стал полноценной частью транспортной системы столицы. В этом сезоне пользователи Велобайк совершили более 5,5 миллиона поездок. Самым популярным округом стал ЦАО — его жители чаще всего берут велосипеды и электроскутеры", — рассказал Ликсутов. По его словам, с начала сезона пользователи совершили 946 тысяч поездок в Центральном округе столицы. На втором месте среди округов — северо-восток столицы с 813 тысячами поездок. На третьем — юг столицы с 701 тысячей поездок. "Самым активным районом в центре оказались Хамовники — на них пришлось 183 тысячи поездок", - добавил заммэра.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
08:17 28.10.2026 (обновлено: 08:21 28.10.2026)
 
Ликсутов назвал самый популярный район Москвы по велопрокату

Ликсутов: москвичи чаще всего арендовали велосипеды в центре города

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москвичи чаще всего в этом сезоне арендовали велосипеды в центре города, самым активным районом оказались Хамовники, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать сервис городского проката. Он уже стал полноценной частью транспортной системы столицы. В этом сезоне пользователи Велобайк совершили более 5,5 миллиона поездок. Самым популярным округом стал ЦАО — его жители чаще всего берут велосипеды и электроскутеры", — рассказал Ликсутов.
По его словам, с начала сезона пользователи совершили 946 тысяч поездок в Центральном округе столицы. На втором месте среди округов — северо-восток столицы с 813 тысячами поездок. На третьем — юг столицы с 701 тысячей поездок.
"Самым активным районом в центре оказались Хамовники — на них пришлось 183 тысячи поездок", - добавил заммэра.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала