https://1prime.ru/20261028/ms-21-874684474.html

"Аэрофлот" заявил о готовности увеличить число МС-21 во флоте до 200

"Аэрофлот" заявил о готовности увеличить число МС-21 во флоте до 200 - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" заявил о готовности увеличить число МС-21 во флоте до 200

"Аэрофлот" готов и дальше увеличивать объем закупки отечественных лайнеров МС-21, чтобы довести их число до 200, сообщил глава авиакомпании Сергей... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T10:47+0300

2026-10-28T10:47+0300

2026-10-28T11:06+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

аэрофлот

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874684474.jpg?1793174791

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ."Аэрофлот" готов и дальше увеличивать объем закупки отечественных лайнеров МС-21, чтобы довести их число до 200, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский.В среду встречу с ним провел председатель правительства России Михаил Мишустин."Хотел тоже отметить, что готовы увеличивать и дальше объем закупки отечественных лайнеров (МС-21 - ред.). Мы готовы уже начинать работу над третьим контрактом - это еще плюс 92 воздушных судна, чтобы довести совокупный объем заказа самолетов до 200 воздушных судов", - сказал Александровский.Ранее "Аэрофлот" заключил два контракта на поставки МС-21 суммарно на 108 воздушных судов. Группа ожидает их получения в с 2027 по 2032 годы. Первые поставки МС-21 намечены в сентябре-декабре 2027 года.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров."Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин, аэрофлот