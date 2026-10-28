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Чистая прибыль "Займера" по МСФО в III квартале выросла на 48% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Займера" по МСФО в III квартале выросла на 48%
Чистая прибыль "Займера" по МСФО в III квартале выросла на 48% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Займера" по МСФО в III квартале выросла на 48%
Чистая прибыль микрокредитной группы "Займер" по МСФО по итогам прошлого квартала увеличилась на 48% в квартальном выражении, до 716 миллионов рублей, следует... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T09:59+0300
2026-10-28T09:59+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль микрокредитной группы "Займер" по МСФО по итогам прошлого квартала увеличилась на 48% в квартальном выражении, до 716 миллионов рублей, следует из материалов компании. "Чистая прибыль группы в третьем квартале 2026 года составила 716 миллионов рублей, увеличившись на 48% по сравнению со вторым кварталом", - говорится в релизе. Там отмечается, что росту прибыли способствовали снижение оценочных резервов на 25% квартал к кварталу, контроль операционных расходов, а также сокращение убытка дочернего АО КИБ "Евроальянс" на 16% квартал к кварталу, в том числе за счет роста его комиссионного дохода. Финансовый результат группы продолжает учитывать плановый убыток АО КИБ "Евроальянс", находящегося на этапе развития, в размере 177 миллионов рублей в отчетном квартале. Процентные доходы снизились вслед за сокращением общих объемов выдач. При этом комиссионные доходы выросли на 3,6% квартал к кварталу, до 761 миллиона рублей, за счет роста комиссионных доходов дочернего банка.
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192
40
192
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финансы, банки
Финансы, Банки
09:59 28.10.2026
 
Чистая прибыль "Займера" по МСФО в III квартале выросла на 48%

Чистая прибыль микрокредитной группы "Займер" по МСФО в III квартале выросла на 48%

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль микрокредитной группы "Займер" по МСФО по итогам прошлого квартала увеличилась на 48% в квартальном выражении, до 716 миллионов рублей, следует из материалов компании.
"Чистая прибыль группы в третьем квартале 2026 года составила 716 миллионов рублей, увеличившись на 48% по сравнению со вторым кварталом", - говорится в релизе.
Там отмечается, что росту прибыли способствовали снижение оценочных резервов на 25% квартал к кварталу, контроль операционных расходов, а также сокращение убытка дочернего АО КИБ "Евроальянс" на 16% квартал к кварталу, в том числе за счет роста его комиссионного дохода.
Финансовый результат группы продолжает учитывать плановый убыток АО КИБ "Евроальянс", находящегося на этапе развития, в размере 177 миллионов рублей в отчетном квартале.
Процентные доходы снизились вслед за сокращением общих объемов выдач. При этом комиссионные доходы выросли на 3,6% квартал к кварталу, до 761 миллиона рублей, за счет роста комиссионных доходов дочернего банка.
 
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