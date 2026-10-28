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Выручка "Ви.ру" по МСФО за III квартал выросла на 11% - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Выручка "Ви.ру" по МСФО за III квартал выросла на 11%
Выручка "Ви.ру" по МСФО за III квартал выросла на 11% - 28.10.2026, ПРАЙМ
Выручка "Ви.ру" по МСФО за III квартал выросла на 11%
Выручка онлайн-гипермаркета товаров для дома, стройки и ремонта "Ви.ру" ("Всеинструменты.ру") по МСФО за третий квартал выросла на 11% в годовом выражении - до... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T14:26+0300
2026-10-28T14:26+0300
бизнес
россия
всеинструменты.ру
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874702470.jpg?1793186804
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка онлайн-гипермаркета товаров для дома, стройки и ремонта "Ви.ру" ("Всеинструменты.ру") по МСФО за третий квартал выросла на 11% в годовом выражении - до 52,5 миллиарда рублей, сообщает компания. "В третьем квартале компания продолжила восстановление темпов роста: совокупная выручка увеличилась на 11% год к году, до 52,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По итогам девяти месяцев выручка достигла 142,1 миллиарда рублей - на 6% больше, чем годом ранее. "Средний чек" с учетом НДС в третьем квартале вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - почти до 9,3 тысячи рублей, а по итогам девяти месяцев рост к прошлому году составил 12%. Как отметила компания, ключевой позитивный результат квартала - ускорение роста B2C-сегмента: выручка увеличилась на 15% в годовом выражении - до 13,2 миллиарда рублей после роста на 4% во втором квартале. Количество заказов выросло на 3%, проданных единиц товара - на 6%. B2B-сегмент при этом остается основным фокусом бизнеса. Количество активных B2B-клиентов впервые превысило 500 тысяч, увеличившись на 9% за год. При этом количество пунктов выдачи заказов компании сократилось на 7% - до 1 071 точки. А используемая площадь складов и распределительных центров, напротив, увеличилась на 8% - до 407 тысяч квадратных метров.
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бизнес, россия, всеинструменты.ру
Бизнес, РОССИЯ, ВсеИнструменты.ру
14:26 28.10.2026
 
Выручка "Ви.ру" по МСФО за III квартал выросла на 11%

Выручка "Ви.ру" по МСФО за третий квартал выросла на 11%

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Выручка онлайн-гипермаркета товаров для дома, стройки и ремонта "Ви.ру" ("Всеинструменты.ру") по МСФО за третий квартал выросла на 11% в годовом выражении - до 52,5 миллиарда рублей, сообщает компания.
"В третьем квартале компания продолжила восстановление темпов роста: совокупная выручка увеличилась на 11% год к году, до 52,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По итогам девяти месяцев выручка достигла 142,1 миллиарда рублей - на 6% больше, чем годом ранее.
"Средний чек" с учетом НДС в третьем квартале вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - почти до 9,3 тысячи рублей, а по итогам девяти месяцев рост к прошлому году составил 12%.
Как отметила компания, ключевой позитивный результат квартала - ускорение роста B2C-сегмента: выручка увеличилась на 15% в годовом выражении - до 13,2 миллиарда рублей после роста на 4% во втором квартале. Количество заказов выросло на 3%, проданных единиц товара - на 6%. B2B-сегмент при этом остается основным фокусом бизнеса. Количество активных B2B-клиентов впервые превысило 500 тысяч, увеличившись на 9% за год.
При этом количество пунктов выдачи заказов компании сократилось на 7% - до 1 071 точки. А используемая площадь складов и распределительных центров, напротив, увеличилась на 8% - до 407 тысяч квадратных метров.
 
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