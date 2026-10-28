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МТС запустила первую на Дальнем Востоке гигабитную сеть 5G в Хабаровске

МТС запустила первую на Дальнем Востоке гигабитную сеть 5G в Хабаровске - 28.10.2026, ПРАЙМ

МТС запустила первую на Дальнем Востоке гигабитную сеть 5G в Хабаровске

МТС запустила первую на Дальнем Востоке гигабитную сеть связи пятого поколения в центре Хабаровска, скорость передачи данных достигает 1,5 гигабита в секунду,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T04:58+0300

2026-10-28T04:58+0300

2026-10-28T04:58+0300

технологии

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михаил мишустин

мтс

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ХАБАРОВСК, 28 окт – ПРАЙМ. МТС запустила первую на Дальнем Востоке гигабитную сеть связи пятого поколения в центре Хабаровска, скорость передачи данных достигает 1,5 гигабита в секунду, сообщила РИА Новости в пресс-службе компании в регионе. "Запуск 5G в Хабаровске – это результат нашей многолетней работы и закономерный шаг в развитии сети. Мы первыми на Дальнем Востоке вышли в эфир с пятым поколением на гигабитной скорости. Это принципиальный момент для нас: мы формируем технологическую повестку Дальнего Востока", – приводит пресс-служба слова директора МТС в Хабаровском крае Натальи Экшенгер. По ее словам, сеть развернули на площади Ленина. Подключиться к ней могут владельцы смартфонов, поддерживающих диапазон 4,9 гигагерца (n79). Хабаровск стал первым городом Дальнего Востока, где открыли свободный доступ к гигабитной сети в этом диапазоне. Министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин, чьи слова привели в пресс-службе МТС, отметил, что запуск сети в краевой столице стал частью реализации национальной цифровой повестки. По его словам, внедрение 5G должно не только повысить скорость мобильного интернета, но и способствовать цифровизации предприятий. В министерстве рассчитывают, что новая инфраструктура позволит внедрять прикладные цифровые решения для жителей и бизнеса. В России в сентябре запустили первые сети связи пятого поколения. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в начале октября на форуме "Цифровые решения", говорил о важности ускорения перехода на отечественное оборудование в телекоммуникационной отрасли для развития сетей пятого поколения по всей стране.

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