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В ГД предложили освободить детей от туристического налога по всей России - 28.10.2026, ПРАЙМ
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В ГД предложили освободить детей от туристического налога по всей России
В ГД предложили освободить детей от туристического налога по всей России - 28.10.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили освободить детей от туристического налога по всей России
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили освободить детей до 18 лет от туристического налога по всей России. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:57+0300
2026-10-28T11:57+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили освободить детей до 18 лет от туристического налога по всей России. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается включить лиц, не достигших возраста 18 лет, в федеральный перечень категорий граждан, стоимость временного проживания которых не включается в налоговую базу по туристическому налогу, а также установить порядок применения освобождения при совместном проживании нескольких членов семьи в рамках одной услуги", - сказано в пояснительной записке. Депутаты отметили, что при совместном проживании часть стоимости одной услуги, приходящаяся на несовершеннолетних, будет определяться пропорционально суммарному количеству суток их проживания в общем количестве суток проживания всех лиц, включенных в бронирование. Например, при проживании двух взрослых и двух детей в течение четырех суток из налоговой базы исключается половина стоимости услуги. Такой расчет, по словам авторов инициативы, будет использоваться только для целей туристического налога и не изменит тариф средства размещения. "Для применения освобождения налогоплательщику должен быть представлен документ, подтверждающий возраст ребенка", - уточняется в документе. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта установит единый порядок исключения стоимости проживания несовершеннолетних из налоговой базы независимо от муниципального образования и снизит налоговую нагрузку, связанную с семейным размещением.
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бизнес, туризм, налог, россия
Налоги, Бизнес, Туризм, НАЛОГ, РОССИЯ
11:57 28.10.2026
 
В ГД предложили освободить детей от туристического налога по всей России

В Госдуму внесли законопроект, освобождающий детей от туристического налога по всей России

Дума
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили освободить детей до 18 лет от туристического налога по всей России.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается включить лиц, не достигших возраста 18 лет, в федеральный перечень категорий граждан, стоимость временного проживания которых не включается в налоговую базу по туристическому налогу, а также установить порядок применения освобождения при совместном проживании нескольких членов семьи в рамках одной услуги", - сказано в пояснительной записке.
Депутаты отметили, что при совместном проживании часть стоимости одной услуги, приходящаяся на несовершеннолетних, будет определяться пропорционально суммарному количеству суток их проживания в общем количестве суток проживания всех лиц, включенных в бронирование. Например, при проживании двух взрослых и двух детей в течение четырех суток из налоговой базы исключается половина стоимости услуги. Такой расчет, по словам авторов инициативы, будет использоваться только для целей туристического налога и не изменит тариф средства размещения.
"Для применения освобождения налогоплательщику должен быть представлен документ, подтверждающий возраст ребенка", - уточняется в документе.
Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта установит единый порядок исключения стоимости проживания несовершеннолетних из налоговой базы независимо от муниципального образования и снизит налоговую нагрузку, связанную с семейным размещением.
 
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