Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Казахстана предложил повысить налоги для богатых - 28.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261028/nalogi-874689401.html
Президент Казахстана предложил повысить налоги для богатых
Президент Казахстана предложил повысить налоги для богатых - 28.10.2026, ПРАЙМ
Президент Казахстана предложил повысить налоги для богатых
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить повышение налоговой ставки для граждан с крупными состояниями, подчеркнув, что речь не идет об... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T11:43+0300
2026-10-28T11:43+0300
казахстан
касым-жомарт токаев
налоги
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874689401.jpg?1793176994
АСТАНА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить повышение налоговой ставки для граждан с крупными состояниями, подчеркнув, что речь не идет об ограничении законно приобретенных активов. Глава государства ежегодно обращается с посланием к народу, в котором определяет основные направления развития страны на предстоящий год. В этом году оно посвящено теме "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". "Считаю, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний. Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой конституции", - сказал Токаев, выступая с посланием к народу. Президент отметил, что инициатива направлена на обеспечение справедливого вклада граждан в развитие страны. Правительству и парламенту предстоит изучить этот вопрос и внести соответствующие предложения, сказал Токаев. По его словам, справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит - тотальной цифровизации. "Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски", - отметил президент.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан, касым-жомарт токаев, налоги
КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, налоги
11:43 28.10.2026
 
Президент Казахстана предложил повысить налоги для богатых

Президент Казахстана Токаев предложил обсудить повышение налогов для богатых

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АСТАНА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить повышение налоговой ставки для граждан с крупными состояниями, подчеркнув, что речь не идет об ограничении законно приобретенных активов.
Глава государства ежегодно обращается с посланием к народу, в котором определяет основные направления развития страны на предстоящий год. В этом году оно посвящено теме "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".
"Считаю, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний. Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой конституции", - сказал Токаев, выступая с посланием к народу.
Президент отметил, что инициатива направлена на обеспечение справедливого вклада граждан в развитие страны. Правительству и парламенту предстоит изучить этот вопрос и внести соответствующие предложения, сказал Токаев.
По его словам, справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит - тотальной цифровизации. "Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски", - отметил президент.
 
КАЗАХСТАНКасым-Жомарт Токаевналоги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала