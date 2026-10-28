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Президент Казахстана предложил повысить налоги для богатых

Президент Казахстана предложил повысить налоги для богатых - 28.10.2026, ПРАЙМ

Президент Казахстана предложил повысить налоги для богатых

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить повышение налоговой ставки для граждан с крупными состояниями, подчеркнув, что речь не идет об... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T11:43+0300

2026-10-28T11:43+0300

2026-10-28T11:43+0300

казахстан

касым-жомарт токаев

налоги

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АСТАНА, 28 окт - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил обсудить повышение налоговой ставки для граждан с крупными состояниями, подчеркнув, что речь не идет об ограничении законно приобретенных активов. Глава государства ежегодно обращается с посланием к народу, в котором определяет основные направления развития страны на предстоящий год. В этом году оно посвящено теме "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". "Считаю, что настало время обсудить введение повышенной ставки для обладателей крупных состояний. Подчеркну, никто не собирается каким-либо образом ограничивать законно приобретенные активы. Это противоречило бы самой конституции", - сказал Токаев, выступая с посланием к народу. Президент отметил, что инициатива направлена на обеспечение справедливого вклада граждан в развитие страны. Правительству и парламенту предстоит изучить этот вопрос и внести соответствующие предложения, сказал Токаев. По его словам, справедливость налогообложения требует прозрачности, а значит - тотальной цифровизации. "Нужно использовать передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы повысить собираемость налогов, сократить теневую экономику, снизить коррупционные риски", - отметил президент.

казахстан

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казахстан, касым-жомарт токаев, налоги