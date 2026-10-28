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Бурунди хочет укреплять сотрудничество с Россией в сельском хозяйстве

Бурунди хочет укреплять сотрудничество с Россией в сельском хозяйстве - 28.10.2026, ПРАЙМ

Бурунди хочет укреплять сотрудничество с Россией в сельском хозяйстве

Бурунди хочет укреплять сотрудничество с РФ в области сельского хозяйства, заявил президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T15:34+0300

2026-10-28T15:34+0300

2026-10-28T15:34+0300

россия

сельское хозяйство

бурунди

москва

африканский союз

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бурунди хочет укреплять сотрудничество с РФ в области сельского хозяйства, заявил президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". "Бурунди хочет укрепить сотрудничество с Российской Федерацией в области сельского хозяйства, в области трансформации местных товаров, энергетики, в горнодобывающей области, развитии инфраструктуры, в области профессионального образования и научных исследований", - сказал он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, сельское хозяйство, бурунди, москва, африканский союз