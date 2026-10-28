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Бурунди хочет укреплять сотрудничество с Россией в сельском хозяйстве
Бурунди хочет укреплять сотрудничество с Россией в сельском хозяйстве - 28.10.2026, ПРАЙМ
Бурунди хочет укреплять сотрудничество с Россией в сельском хозяйстве
Бурунди хочет укреплять сотрудничество с РФ в области сельского хозяйства, заявил президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T15:34+0300
2026-10-28T15:34+0300
2026-10-28T15:34+0300
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сельское хозяйство
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москва
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бурунди хочет укреплять сотрудничество с РФ в области сельского хозяйства, заявил президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка". "Бурунди хочет укрепить сотрудничество с Российской Федерацией в области сельского хозяйства, в области трансформации местных товаров, энергетики, в горнодобывающей области, развитии инфраструктуры, в области профессионального образования и научных исследований", - сказал он. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Бурунди хочет укреплять сотрудничество с Россией в сельском хозяйстве
Ндайишимийе: Бурунди хочет укреплять сотрудничество с Россией в АПК
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бурунди хочет укреплять сотрудничество с РФ в области сельского хозяйства, заявил президент Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка".
"Бурунди хочет укрепить сотрудничество с Российской Федерацией в области сельского хозяйства, в области трансформации местных товаров, энергетики, в горнодобывающей области, развитии инфраструктуры, в области профессионального образования и научных исследований", - сказал он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве
28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.