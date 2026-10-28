https://1prime.ru/20261028/novatek-874696293.html
"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой
"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой
"Новатэк" заинтересован в долгосрочном партнерстве с Африкой, готов прорабатывать конкретные проекты и локации сотрудничества, заявил зампред правления,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:57+0300
2026-10-28T12:57+0300
2026-10-28T12:59+0300
африка
москва
новатэк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874696293.jpg?1793181572
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" заинтересован в долгосрочном партнерстве с Африкой, готов прорабатывать конкретные проекты и локации сотрудничества, заявил зампред правления, директор по перспективным проектам компании Сергей Соловьев. "Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и готовы совместно прорабатывать конкретные проекты и локации", - сказал он в ходе выступления на форуме Россия-Африка, представляя компанию "Новатэк" для сотрудничества с африканскими странами. Он подчеркнул, что "Новатэк" готов предложить африканским партнерам две вещи: технологию, не имеющую аналогов в мире, и собственный сжиженный природный газ (СПГ) для выработки энергии на десятилетия вперед. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
африка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, москва, новатэк
"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой
Соловьев: "Новатэк" заинтересован в долгосрочном партнерстве с Африкой
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" заинтересован в долгосрочном партнерстве с Африкой, готов прорабатывать конкретные проекты и локации сотрудничества, заявил зампред правления, директор по перспективным проектам компании Сергей Соловьев.
"Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и готовы совместно прорабатывать конкретные проекты и локации", - сказал он в ходе выступления на форуме Россия-Африка, представляя компанию "Новатэк" для сотрудничества с африканскими странами.
Он подчеркнул, что "Новатэк" готов предложить африканским партнерам две вещи: технологию, не имеющую аналогов в мире, и собственный сжиженный природный газ (СПГ) для выработки энергии на десятилетия вперед.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.