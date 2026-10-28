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"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой - 28.10.2026, ПРАЙМ
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"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой
"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой - 28.10.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой
"Новатэк" заинтересован в долгосрочном партнерстве с Африкой, готов прорабатывать конкретные проекты и локации сотрудничества, заявил зампред правления,... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:57+0300
2026-10-28T12:59+0300
африка
москва
новатэк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874696293.jpg?1793181572
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" заинтересован в долгосрочном партнерстве с Африкой, готов прорабатывать конкретные проекты и локации сотрудничества, заявил зампред правления, директор по перспективным проектам компании Сергей Соловьев. "Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и готовы совместно прорабатывать конкретные проекты и локации", - сказал он в ходе выступления на форуме Россия-Африка, представляя компанию "Новатэк" для сотрудничества с африканскими странами. Он подчеркнул, что "Новатэк" готов предложить африканским партнерам две вещи: технологию, не имеющую аналогов в мире, и собственный сжиженный природный газ (СПГ) для выработки энергии на десятилетия вперед. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
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африка, москва, новатэк
АФРИКА, МОСКВА, Новатэк
12:57 28.10.2026 (обновлено: 12:59 28.10.2026)
 
"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой

Соловьев: "Новатэк" заинтересован в долгосрочном партнерстве с Африкой

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" заинтересован в долгосрочном партнерстве с Африкой, готов прорабатывать конкретные проекты и локации сотрудничества, заявил зампред правления, директор по перспективным проектам компании Сергей Соловьев.
"Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и готовы совместно прорабатывать конкретные проекты и локации", - сказал он в ходе выступления на форуме Россия-Африка, представляя компанию "Новатэк" для сотрудничества с африканскими странами.
Он подчеркнул, что "Новатэк" готов предложить африканским партнерам две вещи: технологию, не имеющую аналогов в мире, и собственный сжиженный природный газ (СПГ) для выработки энергии на десятилетия вперед.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
АФРИКАМОСКВАНоватэк
 
 
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