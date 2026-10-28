https://1prime.ru/20261028/novatek-874696293.html

"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой

"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой - 28.10.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" заявил о заинтересованности в долгосрочном партнерстве с Африкой

"Новатэк" заинтересован в долгосрочном партнерстве с Африкой, готов прорабатывать конкретные проекты и локации сотрудничества, заявил зампред правления,... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T12:57+0300

2026-10-28T12:57+0300

2026-10-28T12:59+0300

африка

москва

новатэк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874696293.jpg?1793181572

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. "Новатэк" заинтересован в долгосрочном партнерстве с Африкой, готов прорабатывать конкретные проекты и локации сотрудничества, заявил зампред правления, директор по перспективным проектам компании Сергей Соловьев. "Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и готовы совместно прорабатывать конкретные проекты и локации", - сказал он в ходе выступления на форуме Россия-Африка, представляя компанию "Новатэк" для сотрудничества с африканскими странами. Он подчеркнул, что "Новатэк" готов предложить африканским партнерам две вещи: технологию, не имеющую аналогов в мире, и собственный сжиженный природный газ (СПГ) для выработки энергии на десятилетия вперед. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

африка

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

африка, москва, новатэк