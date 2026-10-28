https://1prime.ru/20261028/novomoskovsk-874675990.html
БПЛА атаковали промзону Новомосковска в Тульской области
БПЛА атаковали промзону Новомосковска в Тульской области - 28.10.2026, ПРАЙМ
БПЛА атаковали промзону Новомосковска в Тульской области
Дома и инфраструктура в промзоне Новомосковска в Тульской области повреждены из-за ударов беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T08:11+0300
2026-10-28T08:11+0300
2026-10-28T08:11+0300
происшествия
тульская область
промышленность
россия
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дома и инфраструктура в промзоне Новомосковска в Тульской области повреждены из-за ударов беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения МКД, частных жилых домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс". Он добавил, что реагирование экстренных служб организовано, данные о пострадавших и повреждениях уточняются.
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тульская область, промышленность, россия
Происшествия, Тульская область, Промышленность, РОССИЯ
БПЛА атаковали промзону Новомосковска в Тульской области
Миляев: дома и инфраструктура в промзоне в Тульской области повреждены из-за ударов БПЛА
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дома и инфраструктура в промзоне Новомосковска в Тульской области повреждены из-за ударов беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения МКД, частных жилых домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что реагирование экстренных служб организовано, данные о пострадавших и повреждениях уточняются.